ATM in liquidazione, pagato il TFR a 219 dipendenti della vecchia Azienda

Con la messa in liquidazione dell’ATM Messina (a novembre del 2018), per la creazione di ATM Messina Spa, arriva anche il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per 219 dipendenti dell’Azienda. Soddisfatto il Presidente della Commissione liquidatrice, Pietro Picciolo, per il risultato. «Un passo importante – dichiara – nella fase di liquidazione che mette in evidenza il lavoro di squadra tra l’Azienda e l’Amministrazione Comunale».

La Commissione dei Liquidatori ha già provveduto al pagamento del TFR per i dipendenti della vecchia azienda, ormai in liquidazione. «In virtù delle agevolazioni previste dalla normativa e grazie alla disponibilità delle somme versate dalla Regione Siciliana, derivanti dall’esito positivo di pregressi contenziosi – ha aggiunto Picciolo –, è stato possibile adempiere ad un importante dovere per l’Azienda e contemporaneamente soddisfare il legittimo diritto acquisito dai dipendenti.

Siamo stati ancor più soddisfatti – prosegue il Presidente della Commissione – per essere riusciti, in questa fase della liquidazione, a raggiungere un obiettivo primario per il sindaco Cateno De Luca e per la sua amministrazione, cui questa Commissione riconosce un enorme impegno profuso nell’ottenimento del risultato stesso».

Il pagamento effettuato soddisfa una parte dei dipendenti, «poiché ha riguardato la parte del TFR gestito direttamente dall’Azienda – dichiara Picciolo. Nei prossimi mesi sarà erogata direttamente dall’INPS l’indennità versata al Fondo di Tesoreria sulla base della scelta effettuata dai dipendenti.

Il nostro l’impegno – conclude – prosegue costante nella fase di liquidazione dell’ATM Messina, prefiggendoci adesso quale obiettivo quello di riuscire nei limiti del possibile al pagamento dei debiti fiscali tributari e degli altri creditori dell’Azienda».

