Arriva “Prenota ME”: come prendere appuntamento con il Comune di Messina

È attivo da oggi – lunedì 30 novembre – il nuovo sistema informatico “Prenota ME” che consentirà ai cittadini di accedere ai servizi del Comune di Messina.

Il software è stato adottato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Messina, su iniziativa dell’Assessore alla Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Francesco Caminiti.

Con Prenota Me, il ricevimento al pubblico per i servizi comunali sarà gestito attraverso appuntamenti programmati. Per prenotarli basterà accedere al link “Prenota ME” e seguire le indicazioni del software.

Per cosa puoi prenotare?

Con Prenota ME è possibile prenotare appuntamenti per la fruizione di alcuni dei servizi del Comune di Messina:

Circoscrizioni di Decentramento Comunale

Affari Generali

Servizi Informativi e Innovazione Tecnologia (CED)

Contenzioso Generale

Servizio Protocollo Generale

U.R.P.

Ufficio Notifiche – Ritiro Atti Notificati

Ufficio Atti Giudiziari – Ritiro Atti Giudiziari

Deposito Atti Comunali – Ritiro Atti Depositati

Servizi Ambientali

Ambiente e Sanità

Randagismo

Protezione Civile e Difesa del suolo

Verde Pubblico e Decoro Urbano

Servizi Demografici

Rilascio Carta di Identità

Ufficio Elettorale

Certificati Storici

Sportello Stranieri

Servizi alla Persona e alle Imprese

Politiche Sociali

Suap/Commercio

Servizio Politiche Europee, Pianificazione, Programmazione Strategica

Servizio Pubblica Istruzione e Cultura

Servizio Sport, Spettacolo e Sviluppo Turistico

Servizio Politiche per la Casa, Erp

Polizia Municipale

Servizio Affari Generali

Servizio Amministrativo

Servizio Gestione Sanzioni

Sezione Operativa Radiomobile

Sezione Operativa Polizia Giudiziaria

Sezione Infortunistica

Sezione Polizia Edilizia e Ambientale

Sezione Polizia Commerciale

Ufficio Toponomastica

Numerazione Civica (solo online)

Servizi Tributari

Servizio Tari

Servizio IMU

Servizio Pubblicità

