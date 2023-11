Arriva la pioggia: le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina

Le previsioni meteo parlano chiaro: pioggia e temporali a Messina già a partire dalla giornata di oggi, 22 novembre, per continuare giovedì 23 e così via fino al weekend. La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato l’allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico su tutta la Sicilia. Vediamo i dettagli.

Dopo il caldo che ha accompagnato i messinesi nei giorni scorsi, le temperature iniziano a calare e torna la pioggia sulla città dello Stretto, già dalle prime ore di questa mattina. Come anticipato, la Protezione Civile siciliana ha diramato l’allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico, fase operativa di attenzione.

Ma cosa dicono le previsioni meteo per Messina? Il portale 3bMeteo segnala per la giornata di oggi, mercoledì 22 novembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. La situazione dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature previste sono: una minima di 15°C, una massima di 18°C. Per domani, giovedì 23 novembre, invece, le previsioni di 3bMeteo segnalano nubi sparse con pioggia la mattina, nubi irregolari con rovesci di pioggia il pomeriggio e possibili temporali in serata. Schiarite nella notte. La temperatura minima prevista è di 13°C, la massima di 22°C.

Sempre secondo le previsioni meteo di 3bMeteo il maltempo a Messina dovrebbe continuare fino a domenica 26 novembre; che dovrebbe segnare anche un abbassamento delle temperature con la minima a 8°C e la massima a 15°C. Anche per la prossima settimana le temperature dovrebbero mantenersi su questi valori, con un leggero aumento.

