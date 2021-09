AMAM. Ancora acqua ridotta a Messina: ecco quando si tornerà alla normalità

Ancora fino a domani (compreso), venerdì 10 settembre, l’acqua a Messina sarà erogata solo di mattina, dopodiché si tornerà alla normale distribuzione oraria: a comunicarlo è l’AMAM che aggiorna la città dello Stretto sull’andamento die lavori di riparazione da parte dell’Enel della linea elettrica danneggiata domenica scorsa a Fiumefreddo.

Sono in fase di completamento gli interventi di riparazione della linea elettrica danneggiata all’interno della Centrale Torrerossa dell’acquedotto di Fiumefreddo. Mentre gli operatori dell’ENEL lavoreranno per riattivare il collegamento interrotto, i tecnici di AMAM saranno impegnati in più punti della condotta adduttrice, per effettuare riparazioni e lavori di manutenzione sulla tubazione principale che serve la rete cittadina, approfittando del necessario stop di alimentazione della Centrale di captazione e del relativo flusso idrico.

Di conseguenza, ancora fino a domani, venerdì 10 settembre, la distribuzione idrica nella città di Messina sarà effettuata solo di mattina; mentre dal fine settimana (quindi da sabato 11 settembre) AMAM tornerà alla consueta programmazione per fasce e zone.

