Al via il Messina Street Food Fest 2025: parte il viaggio con destinazione… gusto – FOTO

Con il tradizionale taglio del nastro ha preso ufficialmente il via il Messina Street Food Fest 2025. All’apertura dell’evento food più atteso dell’anno erano presenti: il sindaco di Messina, Federico Basile, l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella insieme all’Assessore Massimo Finocchiaro, l’Assessore regionale Elvira Amata e il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina.

Messina Street Food Fest 2025: nuove specialità

Piazza Cairoli ospiterà il villaggio del gusto dal 16 al 19 ottobre con ben 51 casette. Anche per questa settima edizione non mancheranno gli show cooking condotti anche quest’anno dalla giornalista, esperta di settore, Valeria Zingale.

Il pubblico che parteciperà, contribuirà a sostenere le azioni e le attività della Croce Rossa Italiana, del C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, della Mensa di Sant’Antonio e di ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus.

Le specialità del Messina Street Food Fest 2025 sono 51. Le casette del gusto si trovano sia sul lato monte che sul lato mare di Piazza Cairoli. Le specialità proposte sono state accuratamente selezionale tra le centinaia di proposte arrivate. L’evento vuole soddisfare tutti i tipi di palati, proponendo alternative salate di carne (come lo smash burger, il pane ca’ meusa, il panino con la polpetta di cavallo), i grandi classici della tradizione messinese (come l’arancino, il panino con le braciole e con la salsiccia, il pidone e il pane cunzatu) specialità di pesce (tra cui il panino con le braciole di pesce spada e con le braciole di gamberone) e gli immancabili dolci (come il gelato artigianale, il cannolo e le sfogliatelle). Inoltre, non mancheranno le proposte vegetariane come il pane panelle e crocchè, il pata-twister e la pizza margherita a portafoglio).

Fra gli operatori food presenti al Messina Street Food Fest 2025, quest’anno abbiamo 11 new entry. Tra le nuove proposte spiccano l’hamburger di seppia “UFO”, lo Skibidi Boppy e il panino col pesce stocco gourmet. Gli street fooder provengono non solo dalla Sicilia ma anche dal resto d’Italia: il più lontano dal Piemonte. Inoltre, anche per questa edizione la città di Messina continua a portare avanti e a concretizzare il “ponte del gusto”, ospitando, in tre diverse casette altrettanti operatori provenienti da Reggio Calabria.

Messina Street Food Fest 2025: il programma

Di seguito, il programma del Messina Street Food Fest 2025 da oggi, venerdì 17 ottobre:

ore 11.30 sino le ore 15.00 Dj Set “Cotti e Suonati” a cura Alfredo Reni

18.15 sino le 20.30 Sfilata dei trampolieri

18.30 Premiazione Contest

19.00 Spettacolo CircumNaviGusto della Compagnia Joculares

20.00 Dj Set con Piero Mazzù e Alfredo Reni ore 20:00-21:00 Diretta RTP dalla Piazza con ospiti

21.30 Live band – 4S Dance

ore 23:30 Dj Set con Piero Mazzù e Alfredo Reni.

Sabato 18 ottobre:

ore 11.30 sino le ore 15.00 Dj Set “Cotti e Suonati” a cura Alfredo Reni

18.15 sino le 21.00 Sfilata dei trampolieri

19.00 Spettacolo CircumNaviGusto della Compagnia Joculares

20.00 Dj Set con Fabrizio Duca e Alfredo Reni

20:00-21:00 Diretta RTP dalla Piazza con ospiti

21.30 Live band – Gli Approssimativi

23:30 Dj Set con Fabrizio Duca e Alfredo Reni.

Domenica 19 ottobre:

ore 11.45 sino le ore 15.00 Dj Set “Cotti e Suonati” a cura Alfredo Reni

18.15 sino le 21.00 Sfilata dei trampolieri

19.00 Spettacolo CircumNaviGusto della Compagnia Joculares

20.00 Dj Set con Santi Villari e Alfredo Reni

20:00-21:00 Diretta RTP dalla Piazza con ospiti

21:00 Live Band Briganti Italiani

22.45 Premiazioni Street Fooders più graditi edizione 2025.

23.00 Dj Set con Santino Villari e Alfredo Reni.

Gli showcooking imperdibili

Da non perdere, anche gli showcooking nello splendido tendone con il nuovo allestimento firmato Gran Mirci:

Venerdì 17 ottobre:

ore 19.00 area Cooking Show ospite lo chef Enzo Cannatà Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso di CALABRIA e il maestro gelatiere Giacomo Barone (gelateria Tutto gelato Caltagirone CT)

ore 21.00 area Cooking Show ospite lo chef Luca Miuccio (ambasciatore del gusto, chef Grand Hotel San Pietro Taormina) e maestro gelatiere Serena Urzi (gelateria Ernesto CT).

Sabato 18 ottobre:

ore 19.00 area Cooking Show ospite la chef Roberta Caruso – Bake Off Italia e il maestro gelatiere Daniele Bonansinga (pasticceria gelateria Principe di Panebianco ME)

ore 21.00 area Cooking Show ospite lo chef Giuseppe Stilo chef di Cibus, membro del direttivo dell’Associazione Provinciale Cuochi reggini (FIC) e i docenti chef Nino Iannazzo e Giuseppe Porco (IIS Antonello ME).

Domenica 19/10/2025

11.45 Ambasciatori del gusto Francesco Arena, Pasquale Caliri, Lillo Freni (ME)

19.00 area Cooking Show ospite lo chef Fortunato Aricó (ristorante Officina del gusto RC) e il maestro gelatiere Salvatore e Pierluigi Ravese (pasticceria Garden Gioia Tauro RC)

ore 21.00 area Cooking Show ospite lo chef Giacomo Caravello chef patron ristorante Balice Milazzo (ME) e il maestro gelatiere Giuseppe e Nicola Arena (gelateria Giuseppe Arena ME).

Orari di apertura della manifestazione: Giovedì 16 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 17 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 19 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

