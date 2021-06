Aggressione contro un funzionario dell’Urbanistica: la solidarietà del Comune di Messina

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, la Giunta comunale, il Segretario Generale e il Direttore Generale del Comune esprimono la propria vicinanza al funzionario comunale dell’Urbanistica vittima di un’aggressione nella giornata di ieri. Da Palazzo Zanca la condanna del gesto: «Nulla giustifica simili comportamenti violenti in una società civile».

È successo ieri, mercoledì 9 giugno, all’interno degli uffici dell’Urbanistica, situati nel plesso Dante Alighieri: un funzionario comunale è stato aggredito e colpito con una testata mentre svolgeva il suo lavoro. Di seguito, la nota inviata dal Comune: «Un gesto gravissimo, insano e ingiustificabile – scrivono da Palazzo Zanca. Esprimiamo la massima solidarietà al funzionario per l’attività che quotidianamente svolge in prima persona, con grande professionalità e spirito di abnegazione. Nel manifestare gli auguri di una pronta guarigione, auspichiamo che simili azioni deplorevoli dettate da una volontà di agire in spregio alla legge non debbano più accadere, in quanto nulla giustifica simili comportamenti violenti in una società civile».

Tanti i messaggi di solidarietà inviati nella giornata di ieri da parte dei sindacati e di alcuni esponenti politici – che hanno parlato di «clima di tensione» creatosi in città, puntando il dito contro il sindaco Cateno De Luca.

