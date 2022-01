A Vulcano è ancora emergenza gas: il Sindaco Giorgianni firma una nuova ordinanza

Sull’isola di Vulcano è ancora emergenza gas. Proprio per questo il Sindaco di Lipari Marco Giorgianni sta preparando una nuova ordinanza, ma si dovranno attendere ancora un paio di giorni, in attesa della redazione del documento che il tavolo tecnico sta preparando. «I dati (riferendosi ai livelli di gas) dal mio punto di vista – ha detto Giorgianni in diretta sul suo profilo social – sono buoni. Non siamo tornati in una condizione di normalità, ma i dati non hanno superato i valori previsti dalla norma di pericolosità».

Ancora emergenza su Vulcano

Già a dicembre 2021, si era dichiarato lo stato di emergenza per i gas tossici di Vulcano (sulla questione era intervenuto anche l’ex Sindaco dell’Isola Mariano Bruno) e adesso l’attuale Sindaco Giorgianni è pronto con una nuova ordinanza precauzionale. «Farò un’ordinanza per stabilire le procedure di tutela e protezione che si devono avere, evitando un’ordinanza precauzionale come i periodi precedenti (che avevano costretto i residenti della zona a rischio a dormire fuori dalle proprie abitazioni).

Per fare questo però ho bisogno di due o tre giorni, perché entro fine mese il tavolo di lavoro fatto da tutte le strutture delegate alla tutela pubblica devono consegnare il documento per fare un’ordinanza diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Intanto è stata emanata un’ordinanza della Protezione civile che accoglie l’invito di incontrare la cittadinanza, per queste attività sono stati stanziati due milioni di euro. Non credo più che ci siano le condizioni di azioni esclusivamente per tutelare, ma dobbiamo dare le norme per tornare alla normalità. Capisco la preoccupazione degli isolani, so che è nato un comitato e sono pronto a sentire i pareri. Voi sapete che da parte del Sindaco mi prendo le mie responsabilità».

Si torna, infatti, anche sulle polemiche relative alle ordinanze di Giorgianni, che secondo alcuni non avrebbe saputo gestire l’emergenza di Vulcano. «Le ordinanze le decide il Sindaco – ha aggiunto Giorgianni in diretta Facebook – tenendo sempre in considerazione quello che dicono gli esperti e chi può darci le informazioni giuste».

(14)