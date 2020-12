A Messina sono 3.513 i positivi al coronavirus: i dati ufficiali su città e provincia

Al 30 dicembre 2020 a Messina sono stati registrati 5.809 casi di coronavirus, mentre sono 3.513 gli attuali positivi. In tutta la provincia i contagi sono stati 10.312, mentre le persone attualmente affette da covid-19 sono 5.782. Vediamo i dati, provincia per provincia.

Lo scorso venerdì 18 dicembre 2020 all’ASP di Messina si è insediato il nuovo Commissario ad acta per l’emergenza coronavirus, nominato dalla Regione Siciliana, la dottoressa Maria Grazia Furnari. Nell’immediato, è stato istituito un “Ufficio straordinario per l’emergenza covid a Messina”, con il compito di supportare l’Azienda Sanitaria Provinciale nella gestione dell’epidemia. Pochi giorni dopo è stata creata una pagina Facebook che serve da punto di “incontro” tra l’Ufficio e i cittadini alla ricerca di informazioni sull’andamento dell’epidemia.

Nella mattinata di oggi, l’Ufficio del Commissario ad acta per l’emergenza territoriale da covid-19 della provincia di Messina ha reso pubblici i dati ufficiali, provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornati al 30 dicembre 2020. Ecco quindi, esattamente, quanti contagi da coronavirus ci sono stati a Messina in provincia e quanti sono, dati alla mano, gli attuali positivi in città.

Le province sono ordinate per numero di casi, la prima è Messina, la seconda Barcellona Pozzo di Gotto, la quarta Sant’Agata di Militello. Seguono Taormina, Milazzo e Santa Teresa di Riva. Pochi sporadici casi, invece, a Tusa, Roccafiorita, Mistretta. A Galati Mamertino, ex zona rossa, attualmente c’è un solo positivo. C’è comunque una leggera discrepanza tra il numero di casi totale e quello riportato dal Ministero (che al 30 dicembre segna 10.578 casi).

