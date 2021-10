A Messina il primo DIGITALmeet della Sicilia: cos’è e come partecipare all’evento

Si svolgerà a Messina il primo DigitalMeet della Sicilia, un grande festival italiano dedicato all’alfabetizzazione digitale e indirizzato ai cittadini e alle imprese. L’evento è organizzato dalla Neural e patrocinato dal Comune di Messina, dall’Università peloritana e da ATM. Ad annunciare le date, il CEO della startup messinese, Danilo D’Andrea: «Siamo pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione, quella che permetterà di costruire il vero ponte tra nord e sud dell’Italia».

L’appuntamento con il DigitalMeet 2021, dal titolo “Il VERO ponte tra nord e sud” è per il martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Messina (Piazza Pugliatti, 1). Obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere cultura e porsi come luogo per il confronto di idee e nuove filosofie. I temi al centro dell’evento saranno IoT (l’Internet delle cose, ndr), AI, digitalizzazione in tutte le sue forme. L’attenzione dei relatori e dei partecipanti sarà puntata in particolare sull’importanza di insegnare il coding nelle scuole e sulla parità di genere nel digitale.

Nel corso del DigitalMeet 2021 di Messina, inoltre, Red Bull accoglierà le candidature per il suo ultimo contest “Red Bull Basement”, dedicato agli studenti universitari sparsi in tutto il globo. Sarà possibile partecipare registrandosi a questo link entro il 24 ottobre 2021.

Nei due giorni, interverranno Carlotta Previti (Comune di Messina), Massimo Villari (Università degli Studi di Messina), Mauro Faccin (Dassault Systemes), Francesco Longo (SmartMe.IO), Barbara Labate (ReStore), Mario Mirabile (South Working), Giuseppe Trio (Centro Studi Informatica Giuridica di Messina), Alfonso Fuggetta (Cefriel), Mila Spicola (Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio), Paolo Teta (RomAltruista), Aleksandr Sakhnevych (MegaRide) e Daniele Manni (WeDo Academy).

Come partecipare

Nel rispetto delle norme anti-covid e per assicurare una migliore organizzazione dell’evento, i posti sono limitati. Per partecipare al DigitalMeet è quindi necessario registrarsi su EventBrite a questo link.

Il programma del DigitalMeet 2021 di Messina

Pubblichiamo di seguito, la locandina con il programma completo del DigitalMeet 2021 che si svolgerà a Messina il 19 e 20 ottobre:

