A Messina c’è Pint of Science 2023: per parlare di scienza davanti a un boccale di birra

Dal 22 al 24 maggio 2023, anche Messina aderisce all’ottava edizione di Pint of Science: iniziativa internazionale che coinvolge 26 paesi del mondo. Il format, lanciato nel 2012, da Michael Motskin e Praveen Paul, due scienziati dell’Imperial College di Londra, prevede di presentare i temi più attuali nel panorama della ricerca scientifica non solo in un luogo informale, ma anche in modo completamente informale consentendo al grande pubblico di partecipare, intervenire e appassionarsi alla scienza più facilmente: davanti a un boccale di birra.

«Gli ultimi anni – ha detto Alessia Tricomi, responsabile nazionale e presidente dell’Associazione culturale Pint of Science Italia – ci hanno insegnato ancora di più il valore della scienza e della ricerca di avanguardia e ci hanno fatto capire che in Italia c’è sete di conoscenza scientifica. E quale modo migliore per colmare questa sete, se non parlarne sorseggiando una buona pinta di birra nei pub?».

A Messina arriva Pint of Science 2023

A Messina, la tre giorni di divulgazione scientifica, promossa dall’Ateneo messinese, si svolgerà l’Irish Pub di Ganzirri, in via Consolare Pompea 244.

Di seguito il programma completo della tre giorni:

Lunedi 22 Maggio 2023, dalle 21:00, “Atomi artificiali e dove trovarli”, a cura di Alberto Mercurio , Dottorando in Fisica dell’Università di Messina.

, Dottorando in Fisica dell’Università di Messina. Martedi 23 Maggio 2023, dalle 21:00, “Che c’entra l’Arte con le Tecnologie Quantistiche?”, a cura di Salvatore Savasta , Professore Ordinario di Fisica della Materia all’Università di Messina.

, Professore Ordinario di Fisica della Materia all’Università di Messina. Mercoledì 24 maggio 2023, dalle 21:00, “Open – Source Tech: la scienza a portata di tutti”, a cura di Ulderico Wanderlingh, Professore Associato di Fisica Sperimentale all’Università di Messina.

Foto dal sito Pint of Science

