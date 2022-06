Speciale Elezioni Messina, i risultati in diretta: tutti gli aggiornamenti live

È da poche ore iniziato lo scrutinio per le elezioni amministrative 2022 a Messina, che deve eleggere il nuovo sindaco e i 32 componenti del consiglio comunale. Noi di Normanno seguiremo lo spoglio minuto per minuto sul nostro sito e con una diretta oraria sulla nostra pagina Facebook. L’articolo sarà aggiornato costantemente.

ORE 17:00

Federico Alagna e Ivana Risitano (Coalizione Civica) in diretta sulla pagina Facebook di Normanno.com hanno commentato i risultati che stanno arrivando da alcune sezioni della città che vedrebbero Federico Basile in vantaggio di una ventina di punti rispetto a Franco De Domenico e Maurizio Croce.

«I dati – dichiara Alagna – sono molto parziali. Non sono esaltanti e in parte ci stupiscono. Non ci aspettavamo questo divario, non soltanto dalle stime che circolavano, ma anche dal polso della situazione. Vedevamo tutti e tre i candidati in un fazzoletto di voti. Questo stacco ci stupisce, ma la storia ci insegna che con il proseguire dello spoglio la situazione può ribaltarsi».

C’è stato un grande assente in questa campagna elettorale: Renato Accorinti. L’ex Primo cittadino è rimasto in silenzio in tutti questi mesi, ma il dialogo con il centrosinistra ovviamente non è mancato.

«Ci siamo sentiti – hanno detto i due – nel corso della campagna per parlare di tante cose e della politica cittadina. Renato, per sua scelta, è stato più defilato. Non ha fatto parte di questo percorso, avvicinandosi soltanto verso la fine. È giusto riconoscere a chiunque stia dentro alle istituzioni il diritto a mettersi da parte. Ci dispiace perché avrebbe potuto dare un contributo fondamentale con una presenza più attiva. Il suo nome è stato sul tavolo per diverso tempo».

ORE 16:00

Mentre la prefettura inizia a trasmettere i primi dati, i risultati parziali arrivati alle ore 16:00 da sei sezioni sono i seguenti:

FEDERICO BASILE : 49,71%;

: 49,71%; FRANCO DE DOMENICO : 23,57%

: 23,57% MAURIZIO CROCE : 23,37%

: 23,37% SALVATORE TOTARO : 1,83%

: 1,83% GINO STURNIOLO: 1,50%

I primi due ospiti del pomeriggio sono stati i candidati al Consiglio Comunale Maria Fernanda Gervasi di Ora Sicilia e Giuseppe Schepis della lista a sostegno di Federico Basile.

Il primo dato analizzato sulle elezioni a Messina è stato quello dell’affluenza, in calo rispetto a quattro anni fa. Domenica 12 giugno, infatti, ha votato soltanto il 55,64% degli aventi diritto, il 9,37% in meno del primo turno del 2018. A contribuire soprattutto sono stati i disagi registrati nei seggi, con migliaia di elettori costretti a cambiare improvvisamente sezione, talvolta rinunciando al voto.

«C’è stata – ha detto Maria Fernanda Gervasi – una disaffezione generale nei confronti della politica. Il fenomeno De Luca ha stancato molto e la gente pur di non mettersi più nelle mani di quello che è considerato il primo arrivato non è andata a votare».

«È stata una campagna elettorale “fast and furious”, più veloce rispetto a quelle tradizionali, con una serie di congiunture rispetto alle quali l’astensionismo è aumentato in maniera notevole. Circa 20.000 elettori non sono andati alle urne e questo rispetto alla fase democratica è un difetto che la nostra città paga. Non si riuscivano a trovare i presidenti di seggio, ci sono state tantissime rinunce. Otto schede per referendum e amministrative sono state affrontate in maniera poco attenta dall’elettore messinese».

Secondo Gervasi, inoltre, ci sarebbero stati circa 7.500 cambi di sezione non comunicati. «Non è dal dato – evidenzia – che dipende la bassa affluenza, la vediamo a livello nazionale. Noi paghiamo anche una classe dirigente che non si è dimostrata all’altezza».

Si è parlato poi dell’assenza di una candidata sindaco donna, ipotesi che all’inizio della campagna sembrava una certezza. «La questione sul genere? Non mi appassiona, non è rilevante – ha detto Gervasi. Questo doversi impuntare sulla questione del sindaco donna la trovo irrilevante. Quello che interessa alla città è avere una persona concreta, presente, di riferimento e soprattutto che non vada a urlare in giro. Arriverà un sindaco donna, ma senza bisogno di qualcuno che ci dica di metterlo».

«I nomi fatti durante la campagna elettorale – aggiunge Schepis – sono stati tantissimi. Io li vedevo come degli specchietti per pubblicizzare il nome della donna, senza la volontà di dire: Zafarana o Siracusano hanno le competenze giuste per fare il sindaco di questa città. Io punterei alle competenze».

