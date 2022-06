Risultati Elezioni Messina 2022: tutti i nomi e i voti dei candidati alle sei Circoscrizioni

Sono ancora in corso le operazioni di spoglio per le elezioni amministrative 2022, ma il Comune ha comunicato i risultati parziali delle sei Circoscrizioni di Messina. Vediamo, in base ai dati parziali in costante aggiornamento, quali sono i candidati che si aggiudicheranno il ruolo di presidente di Quartiere.

Presidente della I Circoscrizione – Alessandro Costa (con Federico Basile).

Presidente della II Circoscrizione – Davide Siracusano (centrodestra)

Presidente della III Circoscrizione – Alessandro Cacciotto (centrodestra)

Presidente della IV Circoscrizione – Matteo Grasso (centrosinistra)

Presidente della V Circoscrizione – Raffaele Verso (centrodestra)

Presidente della VI Circoscrizione – Francesco Pagano (centrodestra)

Tra i presidenti uscenti sembrerebbe riconfermato solo Davide Siracusano, eletto tra le file del centrodestra.

Di seguito tutti i nomi e i voti dei candidati ai Consigli Circoscrizionali.

Articolo in aggiornamento costante sulla base dei dati forniti dal Comune di Messina. Per i risultati completi delle sei Circoscrizioni di Messina occorrerà quindi aspettare ancora un po’.

Per scoprire invece quanti voti hanno preso i candidati delle varie liste di Federico Basile, Maurizio Croce, Franco De Domenico, Gino Sturniolo e Salvatore Totaro al Consiglio Comunale è possibile consultare questo articolo (sempre in aggiornamento). Ancora in corso anche lo spoglio sul Referendum Montemare.

(1049)