Post elezioni, la delusione del M5S: «Abbiamo sognato una Messina diversa»

Le elezioni amministrative di Messina si sono concluse con Federico Basile che ha vinto al primo turno con la lista Sicilia Vera di Cateno De Luca. Arrivano i primi commenti di questa sconfitta che possiamo definire clamorosa. A intervenire gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che in questa tornata elettorale hanno appoggiato Franco De Domenico, candidato del centrosinistra.

«Abbiamo sognato una Messina diversa – scrivono in una nota congiunta Grazia D’Angelo, Francesco D’Uva, Antonio De Luca e Valentina Zafarana. L’impegno del M5S continua nell’interesse della nostra città. Ringraziamo di vero cuore il nostro candidato Franco De Domenico per l’impegno che ha profuso in questa campagna elettorale, portandola avanti sempre con serietà, onestà intellettuale, garbo e rispetto. Rivolgiamo, inoltre, i nostri auguri di buon lavoro a Federico Basile, neo sindaco di Messina.

In questa campagna elettorale, assieme a Franco e a tutta la coalizione democratica nel cui progetto politico crediamo, sognando una Messina diversa, una Messina di tutti. Abbiamo presentato ai cittadini idee e progetti concreti per il rilancio della nostra città e abbiamo condiviso la nostra visione per il futuro della comunità intera, frutto di un dialogo intrapreso già da tempo con le altre forze politiche e basato su un confronto serrato. Abbiamo messo al centro i temi e le idee ma, purtroppo, questo non è bastato».

Le elezioni amministrative di Messina

Grande delusione da parte delle diverse coalizioni, che non si aspettano una vittoria al primo turno di Federico Basile. «Un risultato magro – continuano i pentastellati – che deve imporci una riflessione seria dalla quale dobbiamo e vogliamo ripartire, con entusiasmo e maturata consapevolezza. Come Movimento 5 Stelle, infatti, siamo determinati a proseguire il percorso intrapreso, continuando a impegnarci nelle Istituzioni come fatto finora e lavorando nell’interesse di Messina e dei messinesi per portare a casa traguardi per tutti i cittadini. La stella polare della nostra azione sarà sempre l’interesse e il bene dei cittadini, prima di interessi partitici o convenienze politiche. Dobbiamo imparare dagli errori e crescere. In questa direzione, continuerà ad essere imprescindibile il contatto con il territorio, tratto che ha caratterizzato la nostra forza politica e continueremo sempre in questa direzione».

Intanto, dai primi dati sui voti delle liste, il Movimento 5 Stelle si aggira attorno a 2.604 preferenze. (Dati di 23 sezioni scrutinate su 253).

