Messina, a 9 giorni dalle elezioni ancora non ci sono i dati ufficiali sul Consiglio Comunale

Sembra incredibile, ma è così: a 9 giorni dalle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 ancora a Messina non ci sono i dati ufficiali completi sul Consiglio Comunale, né quindi sul premio di maggioranza. Guardando il sito di Palazzo Zanca, infatti, campeggia ancora in alto il banner messo appositamente per lo scrutinio: le sezioni scrutinate per quel che riguarda le liste, sono 250 su 253; per quanto concerne il Civico Consesso, 234.

Sebbene il nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, e i suoi assessori, abbiano iniziato il loro lavoro, procedendo con tutti i riti del caso e con la prima riunione di Giunta, la città dello Stretto è ancora senza un Consiglio Comunale ben definito e con i destini di molti aspiranti consiglieri appaiono ancora appesi a un filo. La questione cruciale, qui, è quella del premio di maggioranza. Cateno De Luca, e conseguentemente la Giunta Basile, lo danno per assodato; ma attualmente sul sito di Palazzo Zanca si è fermi al 39.68%.

In più, c’è la questione, già affrontata, della modalità di calcolo del premio di maggioranza. Il dubbio espresso in questi giorni è se vadano contati i voti di tutte le liste o solo di quelle che hanno raggiunto la soglia del 5%. Nel primo caso, Basile otterrebbe il premio di maggioranza; nel secondo no. In ogni caso, si saprà di più quando il presidente dell’Ufficio Elettorale, il giudice Corrado Bonanzinga, chiuderà le operazioni.

Attualmente abbiamo una visione parziale di quello che sarà il Consiglio Comunale:

20 seggi alle liste collegate a Federico Basile (non 19, come si pensava inizialmente, ma 20, sulla base di questa circolare della Regione Siciliana). Si tratta delle liste “Basile sindaco”, “Con De Luca per Basile” e “Prima L’italia”;

7 a quelle di Maurizio Croce (Ora Sicilia, Fratelli d'Italia e Forza Italia)

5 a quelle di Franco De Domenico (due al Pd, tre alla lista Franco De Domenico Sindaco).

I voti attualmente scrutinati sulla base dell’ultimo aggiornamento del Comune di Messina sono disponibili a questo link.

