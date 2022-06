Messina, ecco la giunta degli assessori di Federico Basile: Francesco Gallo vicesindaco

Nessuna sorpresa, o quasi, sugli assessori della Giunta di Federico Basile, si riconferma la squadra di Cateno De Luca, ma con un’aggiunta, la giovane imprenditrice Liana Cannata, e con un nuovo vicesindaco: Francesco Gallo, già assessore allo Sport, allo spettacolo e alla scuola della precedente amministrazione. Diamo di nuovo uno sguardo a tutte le deleghe.

Dopo la proclamazione di ieri in Consiglio Comunale, il nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato la squadra degli assessori, già annunciata in campagna elettorale. «Se il risultato che abbiamo conseguito è così importante – ha esordito il Primo Cittadino in conferenza stampa – è perché in questi anni di lavoro i frutti si sono visti. I cittadini hanno capito che questa è la strada che dobbiamo seguire. Sono emozionato. La città ha capito l’amore che in questi anni si è messo nel lavoro. È importante che questo impegno continui insieme a voi per fare quel rilancio di chi la città ha bisogno. Vi ringrazio di cuore. Vi presento la squadra dei miei assessori. È una squadra di rilievo, che ha sempre lavorato a testa bassa, che con cuore ha portato avanti risultati mai visti prima. Una squadra che porterà avanti il rilancio politico e civico di Messina».

Dopo il giuramento in ordine alfabetico degli assessori Alessandra Calafiore, Francesco Caminiti, Liana Cannata Enzo Caruso, Francesco Gallo, Massimiliano Minutoli, Salvatore Mondello e Carlotta Previti. Se nella Giunta De Luca il testimone di vicesindaco è passato da Salvatore Mondello a Carlotta Previti, adesso è il turno di Francesco Gallo. Tra applausi e commozione, in particolare da parte del nuovo vicesindaco; la consegna dei fiori alle donne della squadra e della spilletta di Messina a Federico Basile (da parte delle figlie); la nuova Giunta ha dato così il via all’attività amministrativa, che comincerà nelle prossime ore.

«La squadra entra nel pieno delle sue funzioni – ha concluso Federico Basile. Inizieremo le attività che abbiamo avviato in questi anni. Siamo a pieno titolo operativi per continuare ad amministrare la città».

Tutte le deleghe degli assessori della Giunta di Federico Basile per Messina

Le deleghe annunciate in campagna elettorale da Federico Basile per i suoi assessori sono le seguenti:

MASSIMILIANO MINUTOLI

Manutenzione Beni e servizi; Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Cimiteri; Acquario e dimora per gli animali; Protezione Civile; Sicurezza sui luoghi di lavoro; Pronto Intervento; Interventi Igienico-Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato del settore degli animali; Volontariato del settore della Protezione Civile; Rapporti con le Municipalità e i Comitati Civici;

Infrastrutture e Lavori Pubblici; Edilizia Pubblica e Privata; Mobilità Urbana e Extra Urbana; Pianificazione Urbana e Programmi Complessi; Piano strategico urbano e dello Stretto; Risanamento e rapporti con ARISME; Rivitalizzazione e Decoro Urbano; Beni Culturali e Ambientali; Ponte sullo Stretto di Messina; Rapporti con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate;

Contenzioso – Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Mercati); Politiche Ambientali e rapporti con Messina servizi Bene Comune; Politiche del Mare; Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Casinò del Mediterraneo; Attuazione decentramento amministrativo;

Smart City; Individuazione; Programmazione; Monitoraggio e Rendicontazione Fondi Extra Comunali; Pianificazione strategica Fondi Europei 2021-2027; Rapporti con le Istituzioni Europee; Rapporti con l’Università;

Politiche Sociali e del Volontariato; Rapporti con Messina Social City; Politiche della casa; Politiche della Salute; Rapporti con le Istituzioni Religiose;

Pianificazione ed Efficientemente Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con AMAM; Pianificazione Infrastrutture Ciclo Rifiuti; Realizzazione ed Efficientemente Reti e Sottoservizi; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale e Rapporti con Patrimonio Messina SpA; Difesa del Suolo; Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; CED; Transizione Ecologica;

Politiche giovanili; Politiche Agroalimentari; Formazione; Baratto Amministrativo; Banca del Tempo; Pari opportunità;

Politiche Culturali; Turismo e Brand Messina; Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato di Messina; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari; Toponomastica;

Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Politiche Sportive; Spettacoli e Grandi Eventi cittadini; Rapporti con gli Enti Teatrali e Musicali; costituzione Fondazione per la promozione paesaggistica e culturale della città; Cerimoniale e Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

