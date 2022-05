Elezioni Messina, Roberto Cerretti tra gli assessori designati di Maurizio Croce

Ex membro del CdA di AMAM, già componente del Consiglio della Provincia Regionale di Messina, Roberto Cerreti è il sesto degli assessori designati dal candidato sindaco Maurizio Croce in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. «Un’altra iniezione di esperienza e passione per il nostro progetto»: commenta l’aspirante Primo Cittadino.

Dopo la presentazione dei primi cinque assessori scelti per far parte dell’eventuale Giunta di centrodestra nel caso in cui Maurizio Croce venisse eletto sindaco di Messina, il candidato presenta il sesto membro della sua squadra. Si tratta di Roberto Cerreti, già componente del Consiglio della Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana) ed ex membro del CdA di AMAM impegnato negli ultimi 9 anni in diversi ruoli tecnici per amministrazioni regionali e nazionali, per le quali si è occupato di razionalizzazione delle società regionali, sviluppo economico, internazionalizzazione delle produzioni locali e demanio marittimo.

«La nostra squadra si rafforza – commenta Maurizio Croce. Sono felice di dare il mio personale “Benvenuto a bordo” ad una figura dotata di un potenziale che potrà solidificare ed espandere lo spirito di tenacia e di competenza che contraddistingue il gruppo di lavoro che stiamo formando. Roberto Cerreti porta in dote al nostro progetto un’ulteriore iniezione di passione e di esperienza politico-amministrativa che saranno fondamentali per affrontare la grande sfida che ci attende».

