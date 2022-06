Elezioni Messina, la TOP 5 delle sezioni in cui si è votato di più (e di meno)

Affluenza del 55,64% per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Messina. Un dato piuttosto basso, un calo rispetto al 2018 del 9%, derivante da diversi fattori, tra cui le lunghe file e i tanti disagi registrati nelle scorse ore. Ma come si sono comportate le diverse sezioni? Dove si è votato di più (e dove di meno)? Vediamo la “top” e la “flop” five, sulla base dei dati forniti dal Comune.

Ammettiamolo, l’election day di ieri è stato piuttosto complicato. Da un lato, i rallentamenti derivanti dall’alto numero di schede e quesiti per gli elettori e i disagi derivanti da problemi organizzativi; dall’altro quella disaffezione verso la politica che si fa sentire ogni anno di più e che porta alle urne sempre meno gente. Andando però ai secchi numeri, al di là delle possibili motivazioni che hanno spinto molti messinesi a non andare a votare alle elezioni amministrative, vediamo, da nord a sud, quali sezioni hanno registrato percentuali più alte e quali percentuali più basse di affluenza.

Elezioni Amministrative a Messina: le TOP e Flop 5 dell’affluenza

Stando ai dati forniti dal Comune di Messina sull’affluenza alle elezioni amministrative 2022, guardando alle percentuali, le cinque sezioni più virtuose sono state le seguenti:

La sezione 138, Scuola Media Pascoli Via M.D’arrigo Is.401 –851 votanti su 851(100.0%) La sezione 221, Ex Sc.El.Massa S.Giorgio – 209 votanti su 284 (73.59% ); La sezione 23, Scuola Elementare di Tipoldo – 139 votanti su 196 (70.92% ); La sezione 245, Locali Canonica Cumia Inferiore – 174 votanti su 247 (70.45% ) La sezione 17, Scuola Elementare di Galati Marina – 484 votanti su 711 (68.07%);

Sempre guardando alle percentuali fornite da Palazzo Zanca, le cinque sezioni meno virtuose sono state:

La sezione 112, Media Galatti Via N. Fabrizi Is.186/187 – 143 votanti su 821 (17.42%); La sezione 116, Media Galatti Via N. Fabrizi Is.186/187 – 163 votanti su 871(18.71% ); La sezione 113, Media Galatti Via N. Fabrizi Is.186/187 – 319 votanti su 821(38.86% ); La sezione 5, Scuola Elementare di Altolia – 54 votanti su 134 (40.3% ); La sezione 92, Scuola Elementare di Camaro Inferiore – 303 votanti su 731(41.45% ).

Consideriamo a parte, la sezione di Palazzo Zanca, la numero 1, un cui hanno votato 321 persone su 1692 (18.97%). Naturalmente, nel leggere questi numeri occorre tenere in considerazione il numero dei votanti oltre alle percentuali. Va notato, comunque, l’altissimo risultato degli elettori della Pascoli, 851 presenti su 851 totali.

Per chi avesse curiosità di vedere com’è andata propria sezione elettorale alle elezioni amministrative 2022, è possibile consultare tutti i dati sull’affluenza di tutte le sezioni a questo link, sul sito del Comune di Messina. L’affluenza totale, ricordiamo, è stata del 55,64%.

