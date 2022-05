Il candidato sindaco Gino Sturniolo presenta la lista “Messina in Comune” dei candidati al Consiglio Comunale il lizza per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Tra di loro anche l’assessore designato Antonio Currò. Vediamo i nomi dei 32 aspiranti consiglieri comunali.

Prosegue la campagna elettorale dei cinque candidati alla carica di sindaco di Messina in vista della corsa alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Dopo la presentazione dei primi quattro assessori designati – Antonio Currò, Barbara Bisazza, Gaetano Princiotta Cariddi e Francesca Fusco – l’ex consigliere comunale Gino Sturniolo presenta la lista di Messina in Comune” per il Consiglio Comunale.

Elezioni, Gino Sturniolo presenta la lista “Messina in Comune”: tutti i nomi

Ecco l’elenco dei 32 candidati al Consiglio Comunale nella lista “Messina in Comune” di Gino Sturniolo:

Luigi Sturniolo Alessia Alessi Marina Barbera Santi Detto Santino Bonfiglio Angela Cacciola Natalia Carcame Antonino Cardia Lucio Costa Antonio Currò Cristina Danaro Alessandro Esposito Musa Ferizaj Dario Giuffrida Giuseppe Gugliandolo Gianluca Innocente Francesco Detto Ciccio La Mazza Roberto Laudini Elisabetta Lo Presti Giuseppe Lucchesi Mario Midolo Francesco detto Ciccio Mucciardi Alessandra Oliveri Cristina Oliveri Francesco detto Ciccio Papalia Nicola Pino Antonello Quattrocchi Desiree Ricca Antonino detto Tony Soldano Raffaella Spadaro Rossana Sposito Simona Stracuzzi Giovanni Tomasello.

Di seguito, invece, i candidati alla V Circoscrizione: Giusy Laganà, Marisa Gemelli, Ciccio Mucciardi, David Crea, Cristina Danaro, Antonello Quattrocchi, Ivan Calì (candidato anche a Presidente).

