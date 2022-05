Elezioni Amministrative 2022, Gino Sturniolo presenta due nuovi assessori

Mancano 6 settimane al voto e i candidati alle elezioni amministrative 2022 di Messina proseguono con la designazione dei potenziali assessori. Il candidato sindaco, con la lista “Messina In Comune”, Gino Sturniolo presenta due nuovi assessori designati: Gaetano Princiotta Cariddi e Francesca Fusco.

«L’obiettivo – ha detto Sturniolo – è rendere ancora più palese la nostra discontinuità con la passata amministrazione: vogliamo tornare a vivere in una città dove cittadini e lavoratori hanno un ruolo da protagonisti assoluti». Ma chi sono Gaetano Princiotta Cariddi e Francesca Fusco?

Verso le amministrative Messina 2022

Gaetano Princiotta Cariddi fa parte dei movimenti di lotta territoriale cittadini e regionali. È attualmente docente in un istituto superiore della città. Francesca Fusco, invece, è stata la segretaria provinciale dei Giovani Comunisti di Messina e, successivamente, ha proseguito l’attività all’interno del partito

«Francesca – dice il candidato a sindaco alle elezioni amministrative di giugno 2022, Gino Sturniolo – sa cosa sia il lavoro e sa come si difendono i lavoratori. In un territorio allo stremo, nel quale bisognerà avere la forza e il coraggio di ripartire mettendo al centro i bisogni, i diritti e i desideri dei più svantaggiati, c’è bisogno di chi quella forza e quel coraggio ha sempre dimostrato di avere. Gaetano, invece, incarnerà il nostro progetto di autogoverno. Sarà lui a costruire i luoghi della nuova decisionalità. Un grande progetto di partecipazione politica che darà vita ad uno spazio pubblico dentro il quale i cittadini non saranno più spettatori, ma protagonisti del rilancio della città».

«L’assessorato ai Beni Comuni e all’Autogoverno vuole avere l’ambizione di ripensare non solo agli strumenti per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative della città – aggiunge Princiotta Cariddi – ma vuole rendere prassi quotidiana l’idea stessa che Messina appartiene a chi la abita e che le sue istituzioni non sono da intendere come forme immutabili, ma come strumenti che devono rispondere alle reali esigenze di tutte e tutti».

«Ciò che oggi mi ha spinta ad accettare la designazione di assessora è la possibilità, insieme a tutti i compagni d’avventura, di riscattare questa città da anni di mal governo e ghettizzazione del territorio – dice la Fusco. Quello di “Messina In Comune” è un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di risanare la città rendendo protagonisti i cittadini, che saranno diretti artefici del loro futuro, inseriti in un progetto d’insieme studiato per superare le logiche del capo assoluto che decide per tutti. Ringrazio i miei compagni per questa opportunità e spero di non deluderli». Lo scorso 30 aprile Gino Sturniolo aveva presentato i primi due assessori designati: Barbara Bisazza e Antonio Currò.

