Elezioni, Claudio Fava appoggia Coalizione Civica per Messina: «Il mio cuore è qui»

Il deputato regionale e presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, riafferma il suo appoggio a Coalizione Civica per Messina, una delle liste a sostegno di Franco De Domenico sindaco di Messina. Fava, già recatosi in città lo scorso aprile per incontrare il segretario cittadino del Pd, ha ufficializzato in un video il suo endorsement a quella che De Domenico ha definito «uno dei quattro pilastri» della sua candidatura.

«Un insieme di esperienze, storie, politica e civismo, il mio cuore e il mio impegno è qui. Il successo di Coalizione Civica per Messina sarà decisivo per la vittoria di Franco De Domenico» ha detto Claudio Fava in un filmato pubblicato sulle pagine social della lista promossa da Articolo Uno, Cambiamo Messina dal Basso, Ideamessina e Messinaccomuna.

Già parlamentare nazionale ed europarlamentare per due legislature, Claudio Fava si è candidato alla presidenza della Regione Siciliana nel 2017, risultando l’unico eletto di “Cento passi per la Sicilia”. L’attuale componente dell’Ars sta adesso ritentando di ottenere la candidatura della coalizione di centrosinistra, che si presenterà unita a differenza di cinque anni fa quando Giancarlo Cancelleri (M5S) e Fabrizio Micari (PD) si presentarono in coalizioni separate.

Le elezioni primarie, che dovrebbero vedere sfidarsi anche diversi esponenti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, si svolgeranno sabato 16 e domenica 24 luglio 2022. Nessun’altra candidatura è stata ancora presentata per le primarie.

