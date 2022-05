Elezioni. Basile in testa (con ballottaggio): cosa dice il sondaggio SWG commissionato da Sicilia Vera

Sono online i risultati del sondaggio commissionato da Sicilia Vera a SWG in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Messina. Cosa dice? Che Federico Basile è in vantaggio, seguito da Maurizio Croce e poi da Franco De Domenico. Vediamo i dettagli, le percentuali, la metodologia di ricerca utilizzata e il documento completo da scaricare in PDF.

Come anticipato, a commissionare il sondaggio è stato Sicilia Vera, partito di cui fanno parte Cateno De Luca e Federico Basile. L’Azienda che ha eseguito lo studio è la SWG, fondata a Trieste nel 1981, specializzata in progettazione e realizzazione di ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori. Le interviste del sondaggio SWG sono state realizzate tra il 18 e il 24 maggio 2022.

Sondaggio SWG elezioni amministrative 2022 a Messina

Il sondaggio commissionato da Sicilia Vera a SWG analizza la percezione degli intervistati circa l’operato della Giunta De Luca, i principali bisogni e le richieste dei cittadini, gli orientamenti di voto. La domanda posta, su quest’ultimo punto specifico è: “Quale candidato voterebbe più probabilmente se si presentassero…?”. Le risposte danno la seguente classifica:

Federico Basile al 37-41%; Maurizio Croce al 27-31%; Franco De Domenico al 26-30%; Gino Sturniolo all’1-3%; Salvatore Totaro all’1-3%.

Gli indecisi rappresentano il 22%. In caso di ballottaggio si analizzano le ipotesi di un testa a testa tra Federico Basile e il candidato sindaco del centrodestra Maurizio Croce, e quella di uno scontro diretto tra Federico Basile e il candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico. Il risultato emerso dal sondaggio sulle prossime elezioni amministrative, per quel che riguarda l’eventuale ballottaggio del 26 giugno 2022, è il seguente:

Federico Basile vs Maurizio Croce: vittoria di Basile con il 57% (Croce al 43%);

Federico Basile vs Franco De Domenico: vittoria di Basile con il 59% (De Domenico al 41%).

Nota metodologica

Per completezza, riportiamo la nota metodologica:

«L’indagine quantitativa è stata condotta con tecnica mista mediante interviste telefoniche con metodo CATI-CAMI (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) all’interno di un campione di 1.000 soggetti maggiorenni residenti nel Comune di Messina. Le interviste sono state somministrate tra il 18 e il 24 maggio2022.

I metodi utilizzati per l’individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di età, genere e partito votato alle elezioni europee del 2019. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 3,1% a un intervallo di confidenza del 95%.

Il documento completo è disponibile a questo link.

