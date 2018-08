Sagre di agosto: 5 appuntamenti gastronomici da non perdere

59 Condivisioni Facebook Twitter





L’estate è fatta per andare al mare, godersi le belle giornate di sole e anche se molti non vogliono ammetterlo, mangiare, mangiare e ancora mangiare. Agosto i pranzi in riva al mare e le cene all’aperto non sarebbe certo lo stesso e per questo vi proponiamo 5 sagre, tutte in provincia di Messina, per soddisfare a pieno la vostra golosità.

Per iniziare con una degustazione per cosi dire ‘leggera’, il 10 agosto a Milazzo si terrà la 22° edizione della Sagra del Pesce Fresco. Nel magnifico borgo marinaro di Vaccarella, sul Lungomare Garibaldi, si terrà la manifestazione, organizzata dal Circolo Sportivo e Culturale U.S. Giovanni Cambria con la collaborazione del Comune di Milazzo. Qui sarà possibile gustare diverse varietà di pesce fritto: dai calamaretti, agli anelli di totani ai gamberetti, oppure il tradizionale pesce “ca cipuddata” (pesce con cipolla in agrodolce). Ovviamente non mancherà un bel bicchiere di vino bianco e la musica.

Sempre venerdì 10 agosto a Gesso si terrà la Sagra della Porchetta e Salsiccia Ibbisota a Gesso. A partire dalle ore 19.00, nel paesino all’altezza di 265 m s.l.m. si svolgerà una serata fra spettacoli, musica e sapori grazie all’Associazione Culturale “Gesso la Perla dei Peloritani”. Durante la manifestazione, oltre a rimpinzarsi di porchetta e salsiccia, sarà possibile visitare il museo dei Peloritani e fare una passeggiate lungo il mercatino artigianale i quali banchetti saranno esposti nelle vie del centro storico del paese.

Passando adesso ad una specialità siciliana, sabato 11 agosto l’appuntamento è a Novara di Sicilia per godersi l’antica tradizione della “Pasta ‘ncaciata”. L’evento è organizzato dall’Associazione “I giovani del Borgo” per celebrare la ricca e confortevole “pasta ‘ncaciata” condita con il ragù di vitello e castrato, polpette sbriciolate, melanzane, uova e pan grattato. Oltre a fare gioire le vostre papille gustative, una visita a questo noto borgo storico vi trasporterà nel Medioevo per via delle caratteristiche architettoniche posto.

Se, invece, avete voglia di qualcosa di dolce allora la Rassegna Popolare Ibbisota a Gesso fa per voi. Si tratta della 3° edizione della Sagra del Cannolo e della Sfilata dei Carretti Siciliani che si terrà il 16 agosto. Scopo della Rassegna è la celebrazione della sicilianità per evitare che essa venga dimenticata nel corso degli anni dalle nuove generazioni. Infatti, in questa sagra troverete gran parte delle tradizioni siciliane sia gastronomiche che artistiche e artigianali, come nel caso della sfilata dei Carretti Siciliani, di recente proposti come bene artistico del patrimonio UNESCO.

Anche il Ca’ Food a San Piero Patti si terrà il 16 agosto. Questo street food festival mira a valorizzare e raccontare il patrimonio culturale tramite i deliziosi prodotti del territorio. L’evento prevede moltissime cose da fare per tutta la famiglia, da laboratori culinari per bambini e performance artistiche all’itinerario gastronomico a più tappe presenziate da ristoratori, pasticceri e commercianti locali.

