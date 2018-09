Messina. Arriva la “Notte D’Arte”: due giorni di mostre, musica e spettacoli

221 Condivisioni Facebook Twitter

Un nuovo evento per celebrare il talento messinese è in arrivo in città: si svolgerà, il 15 e 16 settembre, la “Notte D’Arte“. La manifestazione culturale è organizzata e ideata dall’associazione “Impronte Messina” e si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’attività di numerose “Onlus”, che operano in vari ambiti sociali e si impegnano sul nostro territorio.

I luoghi in cui si svolgerà la manifestazione sono: Palazzo Zanca, Galleria Vittorio Emanuele, Camera di Commercio, Palazzo dei Leoni, Piazza Antonello, Piazza Unione Europea e Piazza Duomo.

Saranno presenti le più grandi personalità artistiche della città, con esposizioni di pittura, scultura e fotografia, esibizioni artistiche, workshop e stage. Saranno allestiti, inoltre, punti informativi dalle associazioni CCSVI Sclerosi Multipla Sicilia, Soccorriamoli Messina onlus, Fasted Messina.

La manifestazione “Notte D’Arte” è aperta a tutti e l’accesso agli eventi è totalmente gratuito.

Programma della “Notte D’Arte”

Gli eventi avranno inizio con la cerimonia inaugurale, che si terrà il 15 settembre alle 21 a Palazzo Zanca.

“La Rete dei borghi” a cura dell’Arch. M. Palamara “Museo del Mare Itinerante” VII ed. di F. Pilato.

Mostra di Arte Contemporanea: Allio, Arena, De Pasquale, Lanese, Togo.

“Tanti per Tutti” mostra fotografica itinerante a cura di FIAF e CSVnet.

Galleria Vittorio Emanuele.

Esposizione di progetti “Idee per Messina” patr. dall’Ordine degli Architetti a cura dell’Arch. M. Palamara.

Mostra fotografica “Messina in foto” a cura di D. Lupica: Mento, Lupica, Luvarà, Passaro, Ruvolo.

Esposizione di Artigianato locale e di Arte Contemporanea.

Esibizione Live di Vittorio Notarnicola (musicista di strada).

Piazza Antonello.

“La Messinesità”: Reading di poesia, Esibizioni, Musica e Spettacoli teatrali, a cura di E. Bordonaro, con la

Body Painting ed Artisti di strada a cura dell'Ass. Artistica Be Art.

Palazzo dei Leoni.

Mostra di Arte contemporanea: Amos, Cacciola, Cesareo, Coletta, Crisafulli, Currò, Delfino, Ela, Giunta, Lo Piano, Mondello, Oteri.

Esposizione di Origami e sculture Lignee di A. Soffli.

Esposizione di Liuteria artigianale e Jam Sassion a cura di S.Saldaneri.

Proiezione di una selezione dei cortometraggi vincitori della 50esima edizione del Fotogramma d’Oro Short Film Festival 2018, a cura di Francesco Coglitore. presenta Noemi David.

Camera di commercio.

“L‘arte abbraccia la camera di commercio” esposizione di pittura contemporanea.

Piazza Unione Europea.

“Moda e Arte sotto le stelle” a cura dell’Agenzia C.M.S. di C. Bellezza con Natale Munaò. Ospiti: M.

"CDR Music in Concert" Special guest il tenore lirico leggero G. Italiano in collaborazione con Agenzia Coccinella di Melina Trifirò.

Piazza Duomo.

”Esibizioni di Musical e Danza” Accademia di danza “Arts” a cura di R.Doddis e Accademia di musical e

Esibizioni e coreografie scuole di danza" a cura di P. Alessandro e C. Capillo.

A seguire Dj Set

Tutte le mostre saranno visitabili anche domenica 16, dalle 10 alle 22. Direzione Artistica: A. Arena e G. Pistorio.

