Trenitalia più puntuale: in Sicilia 85% dei treni arriva in orario

22 Condivisioni Facebook Twitter

I treni in Sicilia sono più puntuali: questo è quanto riportato dall’azienda ferroviaria Trenitalia, che attraverso una serie di statistiche mostra il miglioramento del servizio, nelle varie regioni, nel 2017.

In Sicilia la puntualità dei treni regionali – arrivati entro i 5 minuti dall’orario previsto – sale all’85%. Una cifra sorprendente e positiva per tutti coloro che in passato si sono trovati in difficoltà a causa dei frequenti ritardi, e che ora possono sperare in un servizio più efficiente.

Anche le cancellazioni sono diminuite: solo lo 0,5% dei convogli regionali è stato cancellato nel corso dell’anno, portando così al 99,5% l’indice di regolarità, che misura le corse effettuate rispetto a quelle programmate.

Il report di Trenitalia spiega come nell’orario di punta del mattino – fra le 6 e le 9 – il 93% delle corse sono arrivate puntali, con una percentuale in aumento del 0,3% rispetto all’anno scorso.

Le altre regioni

Il miglioramento del servizio, offerto da Trenitalia, è netto in tutte le regioni d’Italia e, se confrontata ad altre zone, purtroppo, la Sicilia non è fra le prime.

Le migliori performance in fatto di puntualità reale si registrano, infatti, in:

Friuli Venezia Giulia: 94,7%

Provincia Autonoma di Bolzano: 94,1%

Abruzzo: 93,5%

Provincia Autonoma di Trento: 93%

Veneto: 92,6%,

Marche: 92,1%

Lazio: 91,9%

Toscana: 90,8

Valle d’Aosta: 90,5%.

Per la regolarità del servizio, invece, primeggiano la Provincia Autonoma di Trento, le Marche e l’Umbria con appena lo 0,4% delle cancellazioni nel 2017.

I numeri di Trenitalia nel 2017

Solo attraverso i numeri si può comprendere il volume di mezzi e passeggeri che si sono avvalsi del servizio ferroviario in Italia durante l’anno appena trascorso:

1 milione e 930.014 treni circolati

treni circolati 155 milioni e 250.085 km percorsi

percorsi 451 milioni e 56.796 passeggeri trasportati

Queste informazioni fanno riferimento al report di Trenitalia del 2017 e tengono conto del volume di servizi prodotti in tutta Italia.

(48)