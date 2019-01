Rai 3 racconta la storia di Giuseppe Antoci, ex Presidente del Parco dei Nebrodi

7 Condivisioni Facebook Twitter

“I nuovi eroi“, trasmissione di Rai 3, racconterà la storia di Giuseppe Antoci, ex Presidente del Parco dei Nebrodi, scampato a un attentato mafioso nel maggio del 2016: l’appuntamento sarà venerdì alle 20,25 e sabato alle 15,15.

Il nuovo format della Rai racconta alcune storie di cittadini insigniti direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Onoreficenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, storie raccolte grazie alla collaborazione del Quirinale.

Tra questi volti c’è quello di Giuseppe Antoci, che nel suo percorso da Presidente del Parco dei Nebrodi si è trovato più volte a lottare contro la mafia.

«Queste persone sono eroi del nostro tempo – dichiara la Rai. Eroi comuni, sconosciuti al grande pubblico, ma veri esempi virtuosi per tutto il Paese. Tutti loro sono stati chiamati a superare ostacoli, remore, paure e anche i propri limiti per compiere un gesto, sposare una causa, indirizzare la propria vita verso ciò che ritenevano giusto. A volte le vicende che li hanno coinvolti sono salite alla ribalta della cronaca, altre volte no. Tutte le loro storie raccontano uno spaccato reale dell’Italia animata da un profondo senso civico ed esprimono il senso di comunità che definisce una nazione».

Un senso civico che ha dato loro il merito dell’Onorificenza della Repubblica Italiana e che raccontano alle telecamere di Rai 3 le loro esperienze diventate modello da seguire: «Filo conduttore del format è l’intervista al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari, colleghi, da immagini fotografiche e video privati dei protagonisti».

