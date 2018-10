MessinaServizi risponde ai cittadini: ecco perché sono cambiati gli orari per conferire i rifiuti

29 Condivisioni Facebook Twitter

I nuovi orari per il conferimento dei rifiuti non convincono i messinesi e l’Azienda, la MessinaServizi Bene Comune, corre ai ripari pubblicando una nota ufficiale in cui spiega il perché di questa scelta.

Le regole cambiano a partire da oggi, lunedì 1 ottobre: tra le altre cose non sarà più possibile depositare i propri rifiuti nei cassoni in orario notturno, ma solo tra le 17.00 e le 21.00. Questo il punto che, a fronte di altri cambiamenti, ha fatto più discutere. Ma qual è il motivo? Lo ha spiegato la Società stessa: in sostanza, per consentire lo svolgimento del servizio, gli orari di raccolta si devono incastrare con gli orari del trasporto in discarica, entrambi suddivisi su due turni.

«La rigidità della “catena” raccolta-trasbordo-trasporto – ha chiarito l’Azienda – è dovuta principalmente alla mancanza di un sito di deposito preliminare intermedio tra raccolta e trasporto».

In estrema sintesi: i mezzi a disposizione dell’Azienda non consentono la raccolta dei rifiuti in un unico turno, quindi ne sono necessari due. I due turni vengono articolati come segue: il primo va dalle 20.40 alle 3.00, il secondo dalle 4.00 alle 10.20, con un intervallo di un’ora. Tale intervallo ha una duplice funzione, permette di evitare sovrapposizioni tra i due turni e consente al servizio autoparco di predisporre manutenzioni e rifornimenti.

«Poiché il trasbordo dei rifiuti dai mezzi della raccolta a quelli per il trasbordo in discarica è diretto – ha spiegato la partecipata – già alle 2.00 tutti gli articolati disponibili, riempiti, si dirigono all’impianto della Sicula Trasporti, a Lentini, in provincia di Siracusa, cioè a 120 km di distanza, per conferire i rifiuti».

Mentre il primo carico è in viaggio verso la discarica, il servizio di raccolta prosegue su tutto il territorio comunale e comincia il secondo turno. Il rientro degli articolati da Lentini avviene in media tra le 6.00 e le 8.00.

Un eventuale slittamento, anche di un’ora soltanto, del servizio di raccolta serale, ha spiegato MessinaServizi, comporterebbe un ritardo nell’inizio del secondo turno e renderebbe più complicato il completamento della raccolta che dovrebbe avvenire entro le 10.20. Un ritardo nell’arrivo degli articolati a Lentini, tra l’altro, porterebbe a una sovrapposizione con il conferimento dei rifiuti provenienti da altri comuni.

Per quel che riguarda, invece, il divieto di conferire i rifiuti indifferenziati il sabato sera e nei giorni prefestivi: «È fondamentale per non mandare in crisi tutto il sistema ingolfando al “catena” sopra descritta – ha spiegato MessinaServizi Bene Comune. Si auspica che tale sistema, con l’aumento delle aree di raccolta differenziata porta a porta, con gli investimenti per il rinnovo del parco mezzi e con il conseguente miglioramento gestionale del sistema di raccolta e trasporto in discarica degli RSU (Rifiuti solidi urbani, ndr) possa consentire in tempi brevi di poter determinare una migliore pianificazione degli orari di conferimento per gli utenti».

