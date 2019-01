Messina. I Vigili del Fuoco e la Befana dai bambini di Cristo Re e all’ospedale Papardo

23 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo aver festeggiato la Befana nella caserma di via Salandra, i Vigili del Fuoco di Messina hanno pensato anche ai bambini che non hanno potuto partecipare alla loro festa. Per questo motivo, insieme alla Befana e a Peppa Pig (due Vigili del Fuoco travestiti dai rispettivi personaggi) sono andati a far visita ai bambini della casa famiglia dell’Istituto “Cristo Re” e a quelli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Papardo.

La Befana, oltre a portare doni a tutti i bambini, ha permesso ai piccoli di fare un giro su mezzo speciale: un finto mini-aps (auto pompa serbatoio), costruito da un Vigile del Fuoco sulla base di un carrello della spesa, che ha percorso la corsia dell’ospedale.

Una giornata magica, che ha permesso ai bambini di trascorrere qualche ora in allegria, facendo comparire sui loro volti il sorriso di chi è felice, davvero.

