Messina. Il tram “sospeso”? Non era solo campagna elettorale

Messina. Il tram sospeso, o “volante”, uno dei progetti più chiacchierati della campagna elettorale torna a essere oggetto di discussione. Se ne è parlato, infatti, martedì 10 luglio presso la sede della città metropolitana di Reggio Calabria, dove il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato le Istituzioni locali.

L’incontro, incentrato sul tema della mobilità, è avvenuto nel corso della presentazione tecnico-scientifica dell’Idea progetto Metro Aspromonte, organizzata da UniReggio, polo didattico per le Regioni Calabria, Basilicata e Molise e dal Campus dell’Università Statale di Chieti.

Nel corso dell’evento, il vice sindaco della città di Messina ha avuto l’occasione di confrontarsi con il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, con il professor Francesco Russo, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, il prof. Giuseppe Bombino, Presidente del Parco nazionale dell’Aspromonte e con gli esperti del settore trasporto con tecnologia Sky Way.

Il progetto del sindaco De Luca, già presentato lo scorso 7 giugno a piazza Cairoli, consiste nello smantellare la linea tranviaria esistente per sostituirla con una sopraelevata che arrivi a collegare Ganzirri con l’area ex Sanderson. Nella fattispecie, spiega la Giunta in una nota: «Si tratta di un sistema che si muove “fuori terra” ad alta velocità, una tipologia di mobilità di secondo livello (sopraelevato) che può essere impiegata per il trasporto urbano ed extraurbano di persone e merci, con la possibilità di raggiungere anche luoghi con particolari criticità di accesso».

Il progetto, si legge nella nota, inizia a prendere corpo e punta a mettere insieme innovazione, rispetto per l’ambiente e un costo di realizzazione più contenuto rispetto alla ferrovia tradizionale.

«La nostra idea di mobilità sospesa, che in campagna elettorale ha ricevuto non poche critiche e in qualche caso anche facili ironie – ha commentato il vice sindaco Mondello – resta un punto fermo per l’Amministrazione De Luca, che sta dando seguito al programma previsto, puntando su fattibilità, economicità, sicurezza e compatibilità ambientale».

«La città – ha concluso – merita una svolta e, lavorando con impegno e in sinergia, potranno essere realizzate opere di grande importanza strategica, che miglioreranno in maniera significativa la qualità della vita dei messinesi».

