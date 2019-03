Messina. Pronto il disegno di legge per il recupero della Real Cittadella

43 Condivisioni Facebook Twitter

Restituire la Real Cittadella di Messina alla città, riqualificarla e renderla nuovamente fruibile: è questo l’obiettivo del disegno di legge elaborato dal sindaco Cateno De Luca e dall’Onorevole Matilde Siracusano a seguito del sopralluogo effettuato con l’esperto Franz Riccobono.

«Ieri a Roma ci abbiamo lavorato tutta la notte e ringrazio il professor Franz Riccobono per la sua preziosa collaborazione – ha scritto il Primo Cittadino sulla sua pagina Facebook. Il disegno di legge è stato consegnato all’on. Matilde Siracusano per le preventive attività di drafting legislativo ed il successivo deposito. Ho chiesto a Matilde di invitare tutta la deputazione messinese a sottoscriverlo per depositare il testo finale entro domani».

Il documento, condiviso sempre tramite Facebook dal sindaco De Luca, prevede il passaggio della competenza sulla Real Cittadella dall’Autorità Portuale al Comune di Messina. Passaggio che dovrebbe consentire a Palazzo Zanca di mettere in atto tutti gli interventi necessari alla riqualificazione, messa in sicurezza e riapertura al pubblico della grande struttura fortificata della città dello Stretto, un tempo conosciuta in tutto il Mediterraneo.

«Mi auguro – ha concluso De Luca – che la città di Messina sia unita in questa battaglia di dignità. La città merita un forte segnale di unità al di là della legittima partigianeria politica. La Real Cittadella potrebbe diventare il simbolo della rinascita culturale politica sociale ed economica della città di Messina».

