Elezioni Politiche 2018. Ecco i nomi dei candidati ai collegi di Messina

Pubblicate le liste ufficiali per la corsa a Camera e Senato, si chiude così la fase preparatoria della corsa alle Elezioni Politiche 2018. Tra dissidi interni, grandi esclusi, dubbi e indecisioni, si entra finalmente nel vivo della campagna elettorale e, con l’elenco dei candidati per Messina, si avvia il conto alla rovescia verso il 4 marzo nella città dello Stretto così come in tutta Italia.

Dopo gli scossoni degli ultimi giorni che hanno visto, tra le altre cose, l’autosospensione da Forza Italia di Emilia Barrile, presidente del Consiglio Comunale, a seguito di «un’attenta, sofferta e consapevole riflessione», e l’uscita di scena di “candidati certi” della politica locale, come Franco Rinaldi, gli elettori messinesi si preparano alla corsa alle urne.

In queste elezioni cittadini, candidati e partiti si confronteranno con i meccanismi e le dinamiche della nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum Bis.

In Sicilia saranno eletti, complessivamente, 52 deputati alla Camera e 27 senatori così suddivisi: 33 deputati alla Camera nei collegi plurinominali (con listini bloccati) e 19 nei collegi uninominali, 9 senatori con l’uninominale e 16 ai collegi plurinominali. Gli italiani, in totale, eleggeranno in questa tornata elettorale 630 deputati e 315 senatori.

Ecco i nomi dei candidati ufficiali per Messina alle Elezioni Politiche 2018 per Camera e Senato.

Partito Democratico

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Maria Elena Boschi

2. Pietro Navarra

3. Rosa Maria Di Giorgi

4. Giuseppe Laccoto

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Valeria Sudano

2. Giuseppe Picciolo

3. Alessandra Furnari

4. Fabio D’amore

Civica Popolare-Lorenzin

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Liborio Porracciolo

2. Carmela Rizzo

3. Paolo Alibrandi

4. Angelo Barbera

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Federica Cavaroli

2. Marco Giorgianni

3. Patrizia Longo

4. Massimo Solarino

Insieme

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Rosa Maria Rucci

2. Domenico Branca

3. Carmela Cipriano

4. Leonardo Accardo

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Maria Grazia Leone

2. Ulisse Signorelli

3. Illuminata Sangregorio

4. Antonio Puglisi

Collegi Uninominali (Coalizione Di Centrosinistra)

Camera Sicilia 02:

01 Messina Pietro Navarra

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Natalia Cimino

Senato Sicilia 02:

06 Messina Fabio D’amore

Movimento Cinque Stelle

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Alessio Villarosa

2. Angela Raffa

3. Francesco D’uva

4. Antonella Papiro

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Giarrusso Mario Michele

2. Catalfo Nunzia

3. Anastasi Cristiano

4. Floridia Barbara

Collegi Uninominali

Camera Sicilia 02:

01 Messina Francesco D’uva

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Alessio Villarosa

Senato Sicilia 02:

06 Messina Grazia D’angelo

Liberi E Uguali

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Gugliemo Epifani

2. Maria Flavia Timbro

3. Angelo Castrogiovanni

4. Alessandra Minniti

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Franca Antoci

2. Leo Micali

3. Ambra Monterosso

4. Sebastiano Occhino

Collegi Uninominali

Camera Sicilia 02:

01 Messina Gabriele Siracusano

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Francesca Pietropaolo

Senato Sicilia 02:

06 Messina Gaetano Tirrito

Forza Italia

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Stefania Prestigiacomo

2. Nino Germana’

3. Elisabetta Formica

4. Dario Moscato

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Gabriella Giammanco

2. Bruno Alicata

3. Gaetana Palermo

4. Salvatore Torrisi

Noi Con L’italia-Udc

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Mariella Ippolito

2. Massimo Dell’utri

3. Annarita Bucaro

4. Michelangelo Fabio Maria Montesano

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Filippo Matteo Condorelli

2. Ester Bonafede

3. Sebastiano Roccaro

4. Tiziana Gabriella Campisi

Lega-Noi Con Salvini

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Carmelo Lo Monte

2. Marina Trimarchi

3. Filippo Ricciardi

4. Maria Lucia Verdiglione

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Matteo Salvini

2. Antonella Faggi

3. Angelo Attaguile

4. Angela Damigella

Fratelli D’italia

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Ella Bucalo

2. Giuseppe Sottile

3. Chiara Sterrantino

4. Gaetano Nani’

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Raffaele Stancanelli

2. Consuelo Del Balzo

3. Giovanbattista Fazzolari

4. Giovanna Petrenga

Collegi Uninominali (Coalizione Di Centrodestra)

Camera Sicilia 02:

01 Messina Matilde Siracusano

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Maria Tindara Gullo

Senato Sicilia 02:

06 Messina Urania Papatheu

Casapound

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Stefania Longordo

2. Pierluigi Reale

3. Manuela Mormina

4. Massimo Adonia

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Giuseppe Spadafora

2. Maria Borgia

3. Giuseppe Iacono

4. Tiziana Volpe

Collegi Uninominali

Camera Sicilia 02:

01 Messina Daniele Schinardi

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Stefania Longordo

Senato Sicilia 02:

06 Messina Massimiliano Catanzaro

Potere Al Popolo

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Andrea Abbate

2. Samanta Cinnirella

3. Placido Giordano

4. Stefania Zingale

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Luca Antonio Cangemi

2. Annalaura Russo

3. Santi Bonfiglio

4. Eveline Amari

Collegi Uninominali

Camera Sicilia 02:

01 Messina Andrea Abate

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Fabio Cannizzaro

Senato Sicilia 02:

06 Messina Anna Laura Russo

Il Popolo Della Famiglia

Collegi Plurinominali

Camera Sicilia 02 – 01 (Messina – Barcellona – Enna):

1. Eleonora Pagano

2. Marco Faillaci

3. Sandra Romeo

4. Fabio Laudani

Senato Sicilia – 02 (Messina – Acireale – Catania – Siracusa):

1. Giovanna Arminio

2. Carmelo Catalano

3. Antonella Virginia Guglielmino

4. Alessandro Gambino

Collegi Uninominali

Camera Sicilia 02:

01 Messina Eleonora Pagano

02 Barcellona Pozzo Di Gotto Sandra Romeo

Senato Sicilia 02:

06 Messina Gerardo Astone

