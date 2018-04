Carro attrezzi in azione a Messina. Auto rimosse nelle vie del centro

92 Condivisioni Facebook Twitter

Mattinata intensa per i carro attrezzi di Messina. Proprio in queste ore, infatti, sono state rimosse diverse auto dal centro città. Le operazioni di controllo e rimozione dei veicoli si sono concentrate soprattutto in via Luigi Rizzo, proprio in corrispondenza degli attracchi delle navi da crociera e dell’approdo degli aliscafi. E’, infatti, usanza diffusa lasciare il proprio mezzo sul marciapiede o lungo tutto il lato mare della via, in cui nessuno sembra curarsi del divieto di sosta e di fermata messo in bella mostra. A risentirne è naturalmente la viabilità, quotidianamente rallentata dal notevole restringimento della carreggiata.

Oggi, però, gli automobilisti indisciplinati sono stati puniti.

