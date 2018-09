MessinaServizi: 17 tonnellate di rifiuti ingombranti in 1 giorno. “Messina come Roma”

18 Condivisioni Facebook Twitter

Messina e Roma fanno gli stessi numeri, non per il turismo, purtroppo, ma per la quantità di rifiuti raccolti. A evidenziarlo è MessinaServizi Bene Comune che quotidianamente documenta quasi in diretta Facebook il lavoro svolto per le strade della città dello Stretto.

Così, lo scorso sabato 8 settembre sono state raccolte oltre 17 tonnellate di rifiuti ingombranti, alcuni dei quali conferiti previo accordo con l’Azienda (a testimoniarlo è il foglio con su scritto “per MessinaServizi”), altri presumibilmente no. «9.140 kg da pari e dispari; 8.100 kg da raccolta, mattina, pomeriggio e sera, su strada. Per un totale di 17 tonnellate di ingombranti raccolti. Numeri da città delle dimensioni di Roma» ha specificato la Società provocando commenti di sdegno da parte dei suoi follower.

A seguire le “imprese” quotidiane dell’Azienda su Facebook è, infatti, un nutrito gruppo di messinesi che sembrerebbe aver a cuore la pulizia della città e che si è più volte mostrato disposto a dare una mano, ad esempio promettendo di usare i propri smartphone per segnalare irregolarità nel conferimento dei rifiuti.

Prosegue quindi freneticamente l’attività di MessinaServizi che, ormai dalla scorsa primavera, ha aggiunto un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti attivo ogni sabato in due zone diverse della città. Ma questo sembrerebbe non bastare agli abitanti della città dello Stretto che, probabilmente per le più svariate ragioni, dalla pigrizia a una mancata conoscenza delle regole, continua a depositare l’immondizia seguendo un proprio calendario personale.

Sono infatti numerose le denunce documentate quasi quotidianamente dall’account della società partecipata di raccolta dei rifiuti che si ritrova a dover sottolineare, più e più volte, come loro debbano, sì, svolgere al meglio il proprio compito, ma anche come la città non sarà mai pulita senza la collaborazione di tutti.

(Le foto sono state reperite sulla pagina Facebook di MessinaServizi Bene Comune)

