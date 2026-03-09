RGE 227/2024. In Messina (ME), Via Palermo 293 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare della superficie commerciale di mq 85,60. L’unità immobiliare risulta ubicata al piano terra di un corpo di fabbrica e presenta destinazione d’uso residenziale. Dal punto di vista distributivo consta di un ingresso, un vano abitabile, di un soggiorno con angolo cottura, un servizio igienico, ripostiglio ed una piccola corte. PREZZO BASE Euro 43.773,75. Offerta minima Euro 32.830,31. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 02/07/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile.
