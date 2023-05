RGE 153/2020. In Messina (ME), Contrada Reginella, Villaggio San Michele – Lotto UNICO: appartamento, Compl. Primavera III Lotto, della superficie catastale totale di mq 104, totale escluse aree scoperte 94 mq, sviluppata su due livelli (piano terzo e quarto). Parcheggio esterno piano T della superficie catastale totale mq 12. PREZZO BASE Euro 93.925,00. Offerta minima Euro 70.444,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 10:30 presso Associazione COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile.

