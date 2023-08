Dal padel al tiro alla fune: a Messina arriva “Giochi senza Quartiere 2023”. Come partecipare

Padel, basket, tiro alla fune, corsa con i sacchi, freccette, sitting volley e tantissimo altro: a Messina arriva la seconda edizione dei Giochi senza Quartiere (GSQ) in programma dal 30 settembre al 22 ottobre 2023. Vediamo chi può iscriversi, come e tutti i dettagli della manifestazione.

Giochi senza Quartiere 2023 a Messina: come funziona

Giochi senza Quartiere è una manifestazione nata nel 2022 e organizzata dal Comune di Messina e dalle sei Municipalità con l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza al territorio e la socializzazione. Si articola in due fasi: la prima, preliminare, si svolge nelle singole circoscrizioni, la seconda, quella finale, è dedicata alla sfida conclusiva con l’attribuzione del titolo di Municipalità vincitrice della II edizione di GSQ. La partecipazione è gratuita e riservata a bambini, ragazzi e giovani dai 6 ai 35 anni.

Le attività

Le attività in cui ci si potrà cimentare in Giochi senza Quartiere 2023 sono:

prima fase – tornei di palla a scalpo, corsa al quadrato, corsa con i sacchi, tiro alla fune, freccette, basket – tiri da 3, calcio balilla, sitting volley, padel, scacchiera gigante;

– tornei di palla a scalpo, corsa al quadrato, corsa con i sacchi, tiro alla fune, freccette, basket – tiri da 3, calcio balilla, sitting volley, padel, scacchiera gigante; fase finale – ai giochi già elencati si aggiungono anche i tornei di bubble football, tennis e nuoto a staffetta.

Le fasce d’età sono le seguenti:

I fascia – 6-10 anni;

II fascia – 11-16 anni;

III fascia – 17-35 anni.

Il calendario di Giochi senza Quartiere 2023 a Messina

Le sfide di Giochi senza Quartiere si svolgeranno nel weekend dal 30 settembre al 22 ottobre 2023, secondo il seguente calendario:

sabato 30 settembre, dalle ore 15.00, IV Municipalità

domenica 1 ottobre, dalle ore 9.30, VI Municipalità;

sabato 7 ottobre, dalle ore 15, I Municipalità;

domenica 8 ottobre, dalle ore 9.30, III Municipalità;

sabato 14 ottobre, dalle ore 15, II Municipalità;

domenica 15 ottobre, dalle ore 9.30, V Municipalità.

domenica 22 ottobre 2023, alle ore 9:30 la Finale a Villa Dante.

Nel corso delle singole giornate ci si dividerà in squadre. La squadra che totalizzerà il punteggio più alto, rappresenterà la Municipalità di appartenenza nella fase finale, che si terrà a Villa Dante, domenica 22 ottobre a partire dalle 9.30. Alla Circoscrizione vincitrice sarà consegnato il trofeo, da esporre presso la propria sede istituzionale fino al giorno dell’inizio dell’edizione successiva. Lo scorso anno, la prima edizione della manifestazione è stata vinta dalla II Municipalità.

Chi può iscriversi e come

Giochi senza Quartiere è una manifestazione ludico-ricreativa indirizzata ai bambini, ragazzi e giovani dai 6 ai 35 anni residenti o domiciliati in tutto il territorio comunale di Messina. Per partecipare occorre iscriversi attraverso il modulo online disponibile a questo link entro la scadenza fissata per il 20 settembre 2023. Nel form per l’iscrizione occorrerà indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, età, indirizzo e contatti) e le cinque discipline cui si intende partecipare, in ordine di preferenza. Sarà possibile iscriversi in forma singola o associata.

L’organizzazione

L’organizzazione pratica delle attività sul territorio sarà affidata all’esterno tramite una specifica manifestazione d’interesse volta ad individuare una o più associazioni e società sportive, sotto la supervisione di una Cabina di Regia, coordinata dall’Assessora alle Politiche Giovanili (o suo delegato/a), e composta dal Presidente di ciascuna Municipalità (o suo delegato/a), dall’Assessore al Decentramento (o suo delegato/a), dall’Assessore ai Rapporti con le Municipalità (o suo delegato/a), dall’Assessore alle Politiche Sportive (o suo delegato/a).

(Foto dell’edizione 2022)

