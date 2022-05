Un centro per l’impiego e uno per i bambini: le ultime iniziative del Cirs a Messina

Un centro per l’impiego e uno per bambini e famiglie: il Cirs di via Monsignor Bruno a Messina è pronto a inaugurare questi due nuovi servizi mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 18:30. Il punto occupazione e “la Glicine – profumo d’infanzia”, oltre a rientrare nelle attività del “Palazzo delle donne”, sono stati realizzati nell’ambito del progetto “Buona scuola” di Messina Social City.

«Con queste iniziative – dichiara la vice presidente del Cirs Messina, Cinzia Fresina – l’ente vuole proporre una concezione attuale di welfare integrato che garantisca, quale effetto diretto, l’inclusione e l’autonomia dei destinatari secondo le specifiche esigenze. Come effetto indiretto l’implementazione della rete di associazioni ed enti del territorio pur diverse tra loro, ma tutte necessarie per le peculiarità operative di ciascuno. Il Palazzo delle Donne del CIRS quindi, non ancora luogo fisico ma condivisione di servizi, è frutto della collaborazione della città con professionisti, operatori sociali e istituzionali, si auspica sempre più numerosi, per la realizzazione del bene comune».

Per quanto riguarda il centro dell’impiego, si tratterà di uno sportello attivo tutti i martedì dalle ore 10:00 alle 13:00. Nella sede di via Monsignor Francesco Bruno due funzionarie saranno a disposizione di chiunque stia provando ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Intanto è in programma una prima consulenza con azioni di screening e profilazione, poi si passerà a un secondo incontro in via Dogali, dove saranno illustrate alcune delle opportunità di inserimento lavorativo, come tirocini formativi e/o di inclusione sociale, programma di garanzia Giovani e apprendistato.

Il servizio dedicato ai bambini, invece, sarà uno spazio attrezzato per tutti i bambini dai tre mesi ai tre anni, per i quali sono previste attività educativo e ludiche, da effettuare insieme a un genitore o a un adulto accompagnatore, che concorrono alla realizzazione dei programmi educativi. Il centro sarà aperto dal lunedì al sabato la mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Ulteriori informazioni riguardanti l’iscrizione sono consultabili su questo sito.

Sempre mercoledì 1 giugno al Cirs verrà presentata la collaborazione con la Banca del Tempo “Zancle Solidale”.

(13)