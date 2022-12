Messina, parte la raccolta fondi di Autismo Onlus: «Esserci, anche questo è Natale»

È partita la raccolta fondi dell’associazione Autismo Onlus a Messina. Per quest’anno, il leitmotiv è «esserci, anche questo è Natale», come ricorda l’associazione nata nel 2011 con lo scopo di gestire il centro diurno di Nizza di Sicilia dove vengono accolte persone con disturbo autistico. «Quest’anno – sottolinea Carmelo Caporlingua, presidente di Autismo Onlus – mettiamo sotto l’albero il dono della creatività dei nostri ragazzi è il dono della loro capacità di essere produttivi».

«Le ceramiche che suggeriamo di donare ai vostri cari – aggiunge Caporlingua, riferendosi al laboratorio di ceramica del centro diurno dove insegnano maestri specializzati nella lavorazione artigianale di ceramica e legno – sono realizzate all’interno dei laboratori di preparazione al lavoro dedicati ai nostri assistiti. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di addestrare i ragazzi alla realizzazione di questi manufatti. Lo facciamo perché questo rappresenta una restituzione di speranza per la comunità e per le famiglie che vivono l’autismo. Noi pensiamo che la qualità della vita dei nostri ragazzi può significativamente migliorare se daremo loro l’opportunità di vivere esperienze come questa».

Affinché il progetto possa sviluppare nuovi percorsi terapeutici innovativi, costruiti per gli adulti e per i più piccoli, l’Associazione Autismo Onlus di Messina chiede ai suoi sostenitori e donatori di mettere sotto l’albero, tra i più bei doni di Natale, proprio le opere nate nel Laboratorio di Nizza di Sicilia: vasi, decorazioni natalizie, vassoi, pigne siciliane e tanti altri complementi d’arredo unici e originali. Ogni dono che aderirà al progetto consentirà all’Associazione di acquistare argilla, colori, pennelli e tutto quanto sarà necessario per realizzare delle opere dei suoi ragazzi.

Per prenotare le ceramiche è necessario telefonare al numero 3470742979 oppure si può inviare un’email all’indirizzo amministrazione@cittadelladellasperanza.it.

