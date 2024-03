Su MyLillo arriva La Fauna: il pet delivery per i nostri animali

Al giorno d’oggi, gli animali domestici vengono considerati membri della famiglia a tutti gli effetti. A tale proposito, MyLillo, leader locale nel delivery multi-categoria, ha scelto di ampliare ulteriormente i suoi servizi, lanciando una collaborazione con La Fauna srl, lo storico pet shop messinese dedicato al servizio e al benessere degli animali.

Il servizio consentirà ai clienti di acquistare cibo, integratori e oggettistica di vario tipo per i propri animali domestici e riceverli comodamente a casa, entro un’ora dalla conferma d’ordine. “Gli animali domestici occupano un posto sempre più centrale nelle nostre vite, e questo servizio sarà utile a soddisfare anche i loro bisogni a 360 gradi,” ha sottolineato il founder e CEO di MyLillo Gianluca Penna.

Il proprietario de La Fauna, Bruno Musciumarra, si è detto molto entusiasta della nuova iniziativa. “I due brand hanno tutte le carte in regola per operare in maniera sinergica e garantire qualità e puntualità del servizio. Un servizio in più, quindi, per chi ama i propri animali e non vuole dimenticarsi di loro in qualunque momento della giornata.”

Nel momento in cui ci assumiamo la responsabilità di accogliere un animale domestico nelle nostre vite, diventa doveroso prendercene cura e garantire loro un’esistenza adeguata e tranquilla. Aziende con una forte responsabilità sociale, come MyLillo e La Fauna, credono in questi valori, ed è con grande orgoglio che annunciamo questa nuova partnership.

L’acquisto di prodotti per animali su un sito web non è mai stato così semplice e immediato. Basterà accedere al sito web o all’app di MyLillo, selezionare il negozio La Fauna, scegliere tra più di 3000 referenze e concludere l’ordine. I prodotti selezionati verranno, quindi, consegnati al domicilio del cliente entro un’ora dalla conferma dell’ordine.

Grazie ad una piattaforma tecnologica all’avanguardia, MyLillo si è affermata come la soluzione ideale per chi desidera ordinare online dai migliori ristoranti, enoteche e grocery della città. Ora, in virtù dell’accordo con La Fauna, i clienti potranno anche ordinare prodotti per i propri animali domestici, con un ampio ventaglio di scelte.

