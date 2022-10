Storia dei videogame: quali sono i più popolari di sempre?

I videogame rappresentano un passatempo sempre più diffuso tra i ragazzi ma ormai anche tra gli adulti, con una inclinazione sempre più evidente a quelli che permettono una modalità multigiocatore online, dando vita a tornei che possono includere giocatori da tutto il mondo. Il gioco più giocato di tutti i tempi è uno ed è forse tra i più conosciuti, tutti hanno fatto una partita o almeno ne hanno sentito parlare: si tratta di Tetris, poi uscito nel corso degli anni in un numero quasi incalcolabile di versioni, perfino con le dimensioni di una spilla. Altrettanto difficile da quantificare sono le copie vendute per le console come PC e Game Boy, mentre le versioni più recenti e disponibili per Iphone e Android hanno tagliato il traguardo delle 500 milioni di copie vendute.

Un gioco altrettanto popolare anche se sicuramente più recente è Fortnite: pur essendo nato solo nel 2017, il videogame è stato il più giocato per il 2021 ed è in lizza per questo 2022. I giocatori coinvolti sono circa 125 milioni in poco meno di un anno e può essere utilizzato su tutte le piattaforme: PC, Nintendo, Xbox e Smartphone. Spostando invece l’attenzione sullo streaming, il gioco più guardo di sempre è League of Legends, con oltre un miliardo di ore all’anno dal 2016 al 2018, fino ad arrivare al record di 1.7 miliardi di ore nel 2021. I dati resi noti fino a questo momento per il 2022 preannunciano la probabilità del superamento del tetto dei 2 miliardi, un record che difficilmente potrà essere eguagliato.

Cambiando invece totalmente genere, il titolo più popolare al mondo riguardo le corse di auto va a Burnout 3: Takedown. Sono a disposizione del giocatore ben 3 modalità differenti, tra cui la World Tour, in cui è possibile correre per 173 eventi conosciuti in tutto il mondo, attraversando Stati Uniti, Europa ed Asia. Per quanto riguarda, invece, il mondo degli sparatutto, Call of Duty 4: Modern Warfare è ritenuto il miglior titolo di sempre. Si tratta del videogame che unisce magistralmente lo stile multiplayer, ad oggi il più richiesto, alle campagne di gioco pensate per il singolo utente, in cui si sviluppa la trama di gioco.

Impossibile non citare la serie di videogiochi che talvolta viene considerata come quella di maggior successo di tutti i tempi: The Sims. Il titolo è uscito per la prima volta nel maggio del 2011 e ad oggi continuano ad uscire nuove edizioni ed espansioni, mantenendo intatto l’impianto del gioco. Il videogioco è presentato dagli addetti ai lavori come il franchise più venduto della storia dei videogame (per quanto riguarda il PC). Infine, in una lunga lista di skill games disponibili online non possono mancare celebri nomi. Con la denominazione di skill game si intendono quei giochi che richiedono particolari abilità e strategie per arrivare alla vittoria finale e tra questi è impossibile non includere il mondo relativo ai giochi di carte. Dai classici Briscola, Scopa, Bestia e Scala 40, si passa poi ai giochi leggermente più elaborati come il Burraco o il Poker, dando vita a veri e propri tornei online.

