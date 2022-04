Messina, il Municipio s’illumina di blu per la Giornata mondiale sull’autismo

Palazzo Zanca partecipa simbolicamente alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Domani, sabato 2 aprile, il Municipio di Messina si illuminerà infatti di blu per la campagna di sensibilizzazione “Light it up blue” promossa dall’Associazione Nazionale, parlAutismo Onlus. L’iniziativa è stata accolta dal commissario straordinario Leonardo Santoro, che ha risposto con parere favorevole alla richiesta di adesione pubblicando una delibera commissariale.

«La luce blu della facciata del Palazzo Comunale – ha detto Santoro – vuole essere un segnale di sensibilizzazione, riflessione e riconoscimento del diritto delle persone autistiche ad una vita dignitosa. Ritengo doverosa l’adesione delle istituzioni a simili iniziative, ma è altrettanto doveroso ed indispensabile porre a sistema gli interventi sanitari a favore delle persone autistiche attraverso la promozione di politiche sanitarie e sociali in sinergia con quelle scolastiche e del lavoro, con l’obiettivo di realizzare percorsi e attività di supporto, utili sia all’inclusione sociale delle persone affette da sindrome dello spettro autistico che per combattere ogni forma di discriminazione delle persone autistiche e dei loro familiari».

La Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo è stata creata nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che ha scelto il blu per ricordare a tutti gli Stati membri che l’autismo non è una patologia con una diagnosi e una cura, ma una sindrome che coinvolge una persona nella sua interezza, in ciascun aspetto del suo essere.

In Italia in un bambino su settantasette tra i sette e i nove anni – stima l’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico – si riscontra un disturbo autistico. I soggetti colpiti di più sono i maschi, 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Le persone affette da autismo rappresentano l’1% della popolazione, circa 500.000 in tutto.

