Scena, nei pressi di Merano: una vacanza estiva tra paesaggi incantevoli

A pochi minuti di distanza da Merano, Scena (Schenna in tedesco) si distingue come un luogo capace di unire l’autenticità di un borgo alpino con il comfort di una località turistica moderna. Situata in posizione panoramica, circondata da vigneti, frutteti e montagne, è una meta che durante il periodo estivo regala giornate soleggiate e temperature piacevoli, ideali per chi cerca attività all’aria aperta e momenti di relax. L’atmosfera è quella tipica dell’Alto Adige: tradizione e innovazione convivono, creando un equilibrio perfetto per chi desidera vivere una vacanza fatta di natura, cultura e gastronomia.

Un consiglio per il soggiorno a Scena

A coloro che cercano un ottimo hotel a Scena di Merano, in grado di offrire comfort e servizi di qualità, si può suggerire il Boutique Hotel Eschenlohe, caratterizzato da ambienti raffinati, un’area wellness con piscina a sfioro e una vista privilegiata sulla conca meranese, oppure il Lifestyle Hotel Alpin, che propone un’ospitalità moderna e dinamica, pensata per chi cerca un soggiorno attivo senza rinunciare al relax. Entrambi gli hotel rappresentano punti di riferimento per chi desidera vivere Scena in ogni sua sfaccettatura, dal piacere del riposo alle escursioni tra i paesaggi circostanti.

Cosa fare e vedere tra Scena e Merano

L’estate a Scena offre molteplici occasioni per scoprire il territorio. Le passeggiate lungo i “Waalwege”, gli antichi sentieri d’acqua, permettono di immergersi in un paesaggio fatto di boschi, prati e vigneti, con tratti adatti anche a famiglie. La zona è costellata di luoghi di interesse storico e culturale, come il Castello di Scena con le sue collezioni di reperti e dipinti, o la chiesa di San Martino, risalente al XII secolo, con affreschi di notevole pregio. Anche Merano, rapidamente raggiungibile, completa l’esperienza: dai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, che in autunno esplodono di colori, alle Terme, ideali per una pausa rigenerante. Inoltre, da settembre in poi, la zona si anima di appuntamenti legati alla tradizione, come le feste del raccolto e le celebrazioni contadine, che offrono un assaggio della cultura locale attraverso musica, folklore e cucina tipica.

Scena e il suo legame con Merano

Passeggiando per le vie di Scena si avverte l’atmosfera accogliente di un villaggio alpino che ha saputo preservare la sua identità. I masi tradizionali della zona e i locali che servono specialità sudtirolesi raccontano una storia fatta di radici e modernità. Merano, poco distante, rappresenta il complemento ideale: la città unisce il fascino architettonico dei portici medievali e degli edifici in stile liberty con una vivace offerta culturale e gastronomica. Tra musei, mostre temporanee e mercati, la vicinanza delle due località offre un ventaglio di esperienze che arricchiscono il soggiorno.

Da Scena alla scoperta del territorio altoatesino

Da Scena è piuttosto semplice organizzare gite di una giornata verso luoghi che meritano di essere scoperti senza dover affrontare lunghi spostamenti. Una meta particolarmente suggestiva è il Lago di Monticolo, immerso nei boschi dell’Oltradige e ideale per una passeggiata rilassante o un bagno nelle giornate più calde. Altrettanto affascinante è la visita al Castel Tirolo, simbolo storico della regione, che domina la valle dall’alto e custodisce un museo dedicato alla storia e alla cultura dell’Alto Adige. Per chi desidera immergersi in paesaggi autentici, anche la Val Passiria rappresenta una scelta eccellente, con borghi tradizionali, sentieri panoramici e testimonianze della vita alpina. Queste mete, tutte raggiungibili in tempi brevi, permettono di arricchire il soggiorno a Scena con esperienze diversificate, senza rinunciare alla comodità.

(6)