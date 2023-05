TasteAtlas, classifica mondiale del miglior cibo locale: c’è anche la Sicilia (ovviamente)

«La domanda da un milione di dollari: in quale parte del mondo puoi provare il miglior cibo locale?»; con questo quesito si apre la classifica mondiale di cibo locale stilata, lo scorso 8 maggio, da TasteAtlas, guida online dedicata ai viaggi gastronomici, che parla anche delle delizie della Sicilia.

La top 100 di TasteAtlas si basa su un database interno, combinato con le valutazioni dei ristoranti su Google. «Abbiamo unito la media delle valutazioni dei migliori piatti locali e regionali serviti in una determinata città, – continua l’articolo –, la media delle valutazioni dei piatti nazionali serviti in quella città e la media delle valutazioni di Google dei migliori ristoranti tradizionali di quella città».

Così il gioco è fatto, secondo i risultati la prima città nel mondo come migliore cibo locale è Firenze con un punteggio di 4,71. Del capoluogo toscano si elogiano: la classica bistecca alla Fiorentina, il Lampredotto, la trippa. Al secondo posto sempre un’italiana: Roma, con un punteggio di 4,68. E al quarto, dietro Lima (capitale del Perù), arriva Napoli con un punteggio di 4,65. Per un totale di 15 città italiane presenti. E la Sicilia?

TasteAtlas, la classifica mondiale sul cibo locale

Anche il cibo locale della Sicilia sembra aver conquistato un posto nella classifica mondiale di TasteAtlas. Al 42esimo posto, con un punteggio di 4,46, troviamo Taormina di cui viene apprezzata: la pasta alla norma, i cannoli e la granita, quest’ultima descritta come; «un dissetante dolce siciliano ghiacciato spesso gustato a colazione con la brioche». A seguire, in 43esima posizione, troviamo Palermo che conquista 4,45 punti per il pane con le panelle; al 55esimo posto, invece, Catania con 4,42 punti.

Cos’è TasteAtlas

Lanciata nel 2018 dal giornalista croato Matija Babić, TasteAtlas concentra le sue classifiche sulle materie prime, i ristoranti che rispettano le tradizioni culinari e i piatti tipici. A questo link per maggiori informazioni. Di seguito la classifica completa del miglior cibo locale nel mondo:

(Foto del Messina Street Food)

(15)