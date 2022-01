Covid Sicilia. “Zona arancione” per 11 nuovi comuni dal 21 gennaio 2022

A partire da domani, venerdì 21 gennaio 2022, saranno 125 i comuni della Sicilia in zona arancione. Altri 11 comuni dell’Isola faranno infatti il loro ingresso nel penultimo livello di restrizioni sanitarie anti-Covid del cosiddetto sistema a colori regolato dalle Regioni.

Il provvedimento, firmato dal presidente Musumeci, riguarderà alcune località del ragusano e dell’agrigentino e durerà fino a mercoledì 2 febbraio compreso. I comuni sono:

Acate ;

; Aragona ;

; Chiaramonte Gulfi ;

; Comiso ;

; Ispica ;

; Modica ;

; Pozzallo ;

; Ragusa ;

; Santa Croce Camerina ;

; Scicli ;

; Vittoria.

L’ordinanza prevede inoltre la proroga della zona arancione fino a mercoledì 26 gennaio compreso in questi comuni, suddivisi per provincia:

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Caltanissetta;

Gela.

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Canicattì.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Solarino;

Augusta;

Canicattini Bagni;

Avola;

Priolo Gargallo;

Carlentini;

Noto;

Francofonte;

Palazzolo Acreide;

Rosolini;

Lentini;

Melilli;

Siracusa;

Pachino;

Floridia;

Sortino.

Comuni in zona arancione in Sicilia: cosa prevedono le nuove restrizioni

Il “sistema dei colori” con il quale le regioni entrano in zona bianca, gialla, arancione o rossa è stato modificato nel corso dello scorso anno con l’avanzare della campagna vaccinale. All’inizio le limitazioni sul movimento e sulle attività dei cittadini riguardavano tutti, mentre dall’introduzione del Green Pass “base” (ottenuto tramite anche solo tampone negativo) e del Super Green Pass (rilasciato con la vaccinazione o previa guarigione) si è ritenuto corretto escludere i possessori di certificazione verde da diverse restrizioni.

Oggi, chi è sprovvisto di Green Pass rafforzato in zona arancione non può ad esempio richiedere la consumazione al banco nei bar o nei ristoranti e nei locali. Con il Green Pass “base”, invece, si può andare al lavoro (ma dal 15 febbraio e fino al 15 giugno sarà obbligatorio quello rafforzato per gli over 50) e da oggi fino al 31 marzo si può accedere ai servizi alla persona e a chi fa visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. È in programma, con decorrenza dall’1 febbraio 2022, l’obbligo di Green Pass anche per i pubblici uffici, dunque i servizi postali, i servizi bancari e le attività commerciali.

