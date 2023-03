Sicilia, tra i luoghi più belli del mondo del 2023 c’è anche Pantelleria: la lista del Time

Sarà che la bella stagione si avvicina, ma è già arrivato quel periodo dell’anno in cui riviste internazionali iniziano a stilare le classifiche su cosa visitare in giro per il mondo. Si comincia con il Time che il 16 marzo ha pubblicato un articolo su “I luoghi più belli del mondo del 2023“: tra questi c’è anche l’isola di Pantelleria. Cinquanta le destinazioni che, secondo il Time per motivi diversi, dovrebbero essere esplorate almeno una volta nella vita; dalla Sagrada Familia di Gaudí a Barcellona, alle meraviglie di Manitoba, lungo le praterie canadesi.

Pantelleria tra i 50 luoghi più belli del 2023

«Di solito, – scrive l’autrice Julia Buckley –, nulla cambia in questa sonnolenta isola italiana, un puntino vulcanico nel Mediterraneo tra la Sicilia e la Tunisia, sferzato da venti che hanno ridotto le sue cime in un increspato paesaggio verde e scolpito le sue colate di lava nera in una costa mutevole. Le persone fanno il bagno nella calda acqua termale del mare come hanno fatto per secoli; vivere in dammusi (bungalow a cupola bianca di ispirazione nordafricana); e coltivare l’ uva zibibbo, che si pensa sia stata portata dall’Egitto dai precedenti residenti arabi.

Oltre l’80% dell’isola costituisce il nuovo parco nazionale italiano, il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, inaugurato nel 2016. Ma quando il primo direttore del parco è arrivato nel 2021, ha portato con sé il cambiamento. Il parco – conclude la Buckley –, sta dolcemente trasformando Pantelleria da una destinazione balneare estiva a un idillio naturale tutto l’anno, dove la macchia mediterranea lascia il posto alle orchidee e ai corbezzoli e la calda nebbia si diffonde dai fianchi delle montagne».

Soddisfatti dal Parco Nazionale di Pantelleria che in una nota scrivono: «A sostenere questo lavoro sono i suoi elementi identitari: un paesaggio caratterizzato da elementi di architettura rurale in cui spiccano i dammusi con i tetti bianchi a cupola, il giardino pantesco con la sua perfezione circolare, i terrazzamenti coltivati; nonché ben due Riconoscimenti UNESCO, la Pratica agricola della vite ad Alberello e l’Arte della costruzione in pietra a secco, entrambe incluse nell’elenco dei Patrimoni Immateriali dell’Umanità. Da queste particolarità nasce il pregiato Passito di Pantelleria che, ottenuto dall’appassimento naturale di uve Zibibbo, rappresenta la sintesi straordinaria fra la forza della natura e il paziente lavoro dell’uomo».

L’altro luogo italiano da visitare, secondo il Time, è Napoli. A questo link la lista completa.

(6)