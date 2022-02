Sicilia. Dalla Regione 9 milioni alle aziende per la promozione dell’agroalimentare

Nuovo investimento della Regione per l’agroalimentare made in Sicilia. L’assessore all’Agricoltura, Toni Scilla, ha annunciato, nell’ottica dell’internazionalizzazione, lo stanziamento di 9 milioni di euro destinati a 24 aziende del settore che potranno spenderli per azioni di marketing e comunicazione per i DOP, IGP e DOC siciliani all’estero.

«Saranno pubblicate domani – ha detto Scilla – le graduatorie definitive dell’OCM Vino – Promozione sui Mercati dei Paesi extra UE e della Misura 3.2 del PSR Sicilia 2014/22 – sostegno per attività di informazione e promozione nei mercati europei. Con una dotazione di oltre 9 milioni di euro agevoliamo quelle azioni di marketing, svolte dai produttori, nei mercati esteri, che diffonderanno il brand Sicilia a vantaggio delle nostre migliori produzioni e della nostra economia».

Agroalimentare Sicilia, i prodotti DOP, DOC e IGP

L’iter procedurale è tuttora in fase di definizione. I prodotti per i progetti in graduatoria sono i Vini di Sicilia, i prodotti biologici, gli oli di oliva extravergine DOP e IGP, il pistacchio di Bronte e il pomodorino di Pachino, mentre per l’Isola di Pantelleria è presente il Consorzio dei vini DOC di Pantelleria. Per la campagna OCM Vino – Promozione sui Mercati dei Paesi extra UE sono 13 i progetti regionali ammessi per un importo pari a 6.735.504 euro. Nell’ambito del PSR Sicilia 2014/22 Misura 3.2 – Promozione nei mercati dell’Unione Europea i progetti regionali ammessi sono invece 11, per un importo complessivo di contributo pari a 2.423.071 euro.

«Prosegue – conclude l’Assessore – l’impegno del governo Musumeci a tutela delle produzioni regionali per rendere le imprese più competitive e proiettarle in un mercato globale. Puntare sull’export è una grande chance di sviluppo per l’intera economia regionale».

(7)