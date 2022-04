Sicilia, 10 milioni di euro per la rimozione dell’amianto dalle abitazioni

Sono in arrivo dieci milioni di euro dalla Regione Siciliana per la rimozione dell’amianto. In particolare, la Sicilia si sta dotando di un fondo da destinare allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nelle abitazioni civili. Lo stanziamento è stato reso possibile grazie all’utilizzo dei fondi Poc 2014-2020, da poco riprogrammati e utili per la bonifica delle unità immobiliari private sull’Isola.

«Con questo provvedimento – ha detto il presidente Musumeci – diamo finalmente attuazione a una legge regionale mai applicata nel passato e forniamo un aiuto concreto ai siciliani che vogliono liberare i luoghi in cui vivono da un pericolo serio e costante. Diamo loro una mano a sostenere costi significativi e garantiamo uno smaltimento in linea con le normative e nel rispetto dell’ambiente. Più sicurezza, dunque, e meno discariche abusive».

«Per l’accesso e l’erogazione dei contributi, l’Amministrazione regionale – ha aggiunto l’assessore regionale dell’Energia e dei Servizi Pubblici, Daniela Baglieri – attraverso il nostro dipartimento, pubblicherà uno specifico Avviso che definisce i criteri e le procedure per usufruire dei benefici. Sono certa che i siciliani sapranno cogliere questa straordinaria opportunità».

I dati sull’amianto in Italia e in Sicilia

Secondo l’ultima mappatura del ministero della Transizione Ecologica, in Italia il numero di siti di amianto ammonta a 108.000, con una particolare concentrazione di amianto di origine antropica (causato dall’uomo) in Sicilia, dove mancano ancora numerosi siti da bonificare.

Il MITE raccoglie i dati relativi agli aggiornamenti che le regioni trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi del D.M. 101/2003. Il Data base aggiornato è pubblico e contiene i dati editabili trasmessi dalle regioni distinti tra dati che contengono l’attribuzione del punteggio relativo alla categoria di rischio ai sensi del citato Decreto Ministeriale e dati che non contengono attribuzione di punteggio. Non sono oggetto di pubblicazione le informazioni sensibili trasmesse unitamente ai dati.

(11)