Primark apre a Catania: candidature aperte per lavorare nel primo store in Sicilia

Primark sbarcherà presto in Sicilia. L’azienda irlandese di abbigliamento, infatti, è pronta ad aprire un nuovo punto vendita a Catania. Si tratta del primo negozio Primark sull’Isola. La notizia è ufficiale. A darla è la stessa azienda che sui social ha diffuso il seguente post: «Siamo davvero entusiasti di annunciare che apriremo otto nuovi negozi in tutta Italia entro la fine del 2022! Questo annuncio segna il nostro costante impegno nei confronti del mercato italiano e porterà a 14 il numero totale di negozi Primark in Italia».

Non si hanno maggiori dettagli circa la data esatta dell’apertura di Primark a Catania ma sul sito web della famosa catena di abbigliamento low cost ci sono già posizioni aperte per lavorare in questo nuovo punto vendita.

Primark al Centro Sicilia – Opportunità di lavoro

Nonostante sui social l’azienda leader nel settore del fast fashion si sia limitata ad annunciare soltanto le città in cui apriranno entro il 2022 i nuovi store, sul sito web dell’azienda si legge già anche il luogo in cui sorgerà il negozio di Catania. Primark aprirà all’interno del Centro Sicilia.

Si legge: «Primark non ferma la sua fase di espansione in tutta Italia! Dopo il successo delle prime aperture, siamo pronti a riprendere il nostro percorso di crescita con diverse nuovi negozi su tutto il territorio nazionale, in particolare il primo store in Sicilia nel centro commerciale Centro Sicilia a Catania».

E proprio per questo nuovo punto vendita Primark è alla ricerca di Sales Floor Manager. Nuove opportunità di lavoro, quindi, per i giovani siciliani che amano il settore della moda low cost. Tra i requisiti fondamentali richiesti c’è almeno un anno di esperienza manageriale maturata in realtà strutturate del mondo fast fashion/retail/GDO.

Per inviare la propria candidatura basta cliccare QUI.

Tutti i nuovi punti vendita Primark in Italia

L’apertura di Primark a Catania è arrivata insieme all’annuncio di altri 7 nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale. Oltre che in Sicilia, infatti, il marchio di moda a basso costo ha reso noto che nuovi punti vendita verranno aperti anche a Roma, Chiesti, Torino, Bologna, Caserta, Venezia e Milano.

Primark ha inaugurato il suo primo negozio a Dublino, nel 1969, con il nome di Penneys e oggi gestisce più di 380 negozi in tredici paesi dislocati in Europa e America. Il primo punto vendita in Italia ha aperto i battenti nell’aprile 2016 ad Arese. Ad oggi sono 6 i punti vendita presenti sul territorio nazionale e precisamente adprimark Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Roma, Rozzano e Verona.

