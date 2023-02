Le cene nelle migliori trattorie “Best in Sicily”. Il Vecchio Carro apre il tour del gusto 2023

È ufficialmente iniziata la seconda edizione delle cene itineranti nelle trattorie “Best in Sicily”. Un vero e proprio tour del gusto che vede protagoniste le realtà imprenditoriali in ambito food che hanno ricevuto il prestigioso premio, assegnato ogni anno dalla redazione di Cronache di Gusto a quelle attività che rappresentano il meglio che la Sicilia può offrire nel campo del gusto e dell’accoglienza.

Quattro le tappe previste, che vedranno la partecipazione di “4 archi” di Milo (Ct), Best in Sicily 2017, “Corona Trattoria” di Palermo premiato nel 2018, “Il vecchio carro” di Caronia (Me) premiato nel 2019 e “Osteria del maiale nero – Fattoria Borrello” di Raccuja (me), Best in Sicily miglior trattoria 2021. Tutti insieme hanno dato vita ad un menù degustazione formato dai piatti simbolo della loro proposta food, per un’esperienza gastronomica davvero unica.

Cene “Best in Sicily”: il Menù

La prima tappa si è svolta lunedì 6 febbraio a Il Vecchio Carro di Caronia. Qui Giuseppe ed Eliana Oriti si sono dimostrati degli eccellenti padroni di casa che, in pieno spirito di collaborazione, hanno aperto la loro cucina agli chef delle altre 3 trattorie. I commensali hanno avuto il piacere di gustare:

Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi e cipolla caramellata (Il Vecchio Carro)

Carciofo scomposto spinoso di Menfi con crema di patate e guanciale croccante (4 archi)

Spaghetti al nero di seppia (Corona Trattoria)

Spalla di agnello alle erbe, carciofi, menta e yogurt di capra (Osteria del maiale nero – Fattoria Borrello)

Trippa, patate e peperoni (Il Vecchio Carro)

Semifreddo alle mandorle, biscotto alle nocciole dei Nebrodi, biancomangiare (Il Vecchio Carro).

Ai piatti sono stati abbinati i vini della cantina etnea Tornatore.

I prossimi appuntamenti nelle trattorie “Best in Sicily”

Le cene itineranti nelle trattorie “Best in Sicily” continuano.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno nei mesi di marzo ed aprile 2023 e promettono di regalare un’esplosione di sapori.

Ecco il calendario delle prossime cene:

1 marzo – Corona Trattoria (Palermo)

13 marzo – Osteria del maiale nero – Fattoria Borrello (Raccuja)

18 aprile – 4 Archi (Milo)

La prenotazione è obbligatoria e il prezzo della cena è di 45 euro a persona.

