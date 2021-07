La Sicilia come non l’avete mai assaggiata, su Food Network arriva “Seacily”

Il titolo completo è “Giusina in cucina – Seacily Edition” e va in onda dal 26 giugno sul canale tematico Food Network. A condurre e cucinare, epr questa quinta edizione, c’è Giusy Battaglia, già protagonista del programma tv “Giusina in cucina”.

«Voglio onorare le cose belle della vita – ha detto al Battaglia, di origine siciliana – così svelo la mia terra. Faccio ancora fatica a credere di aver avuto tutto questo seguito da parte della gente, in un anno così particolare poi. Ma credo fermamente che abbiamo il dovere di onorare le cose belle che ci accadono».

Seacily – il cooking show di Food Network dedicato alla Sicilia

“Giusina in cucina – Seacily Edition” va in onda ogni sabato, alle 15:45 sul canale 33 di Food Network o on demand su discovery + . L’obiettivo è raccontare i sapori unici della Sicilia attraverso il viaggio su due splendide isole: Ustica e Favignana. Con la Battaglia anche Lello Analfino dei Tinturia che, per l’occasione, veste i panni di uno speciale compagno di viaggio.

Queste isole sono dei luoghi simbolo per me: Ustica è dove trascorrevo le vacanze da adolescente, mentre a Favignana mi sono innamorata e ora ci porto i miei figli ma dopo anno drammatico come quello che abbiamo vissuto volevo anche comunicare alle persone che si può tornare a vivere.

Io non vado in tv per fare un compitino: questo progetto televisivo ha un’anima e deve continuare a essere plasmato sempre di più e poi credo che quando si ottiene un po’ di visibilità si ha un dovere verso gli altri. Io nel mio piccolo cerco di fare qualcosa per la mia terra, che non è considerata come dovrebbe».

