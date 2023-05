Il Gattopardo: aperti i casting per la serie su Netflix che si gira in Sicilia

In Sicilia stanno per partire le riprese de “Il Gattopardo”, serie tv in uscita su Netflix, diretta da Tom Shankland: la produzione ha aperto nuovi casting per bambini e adulti. Nel cast Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Vediamo i requisiti e come partecipare alle selezioni.

Il Gattopardo: aperti i casting per la serie su Netflix

Aperte le selezioni per partecipare, come comparsa, alle riprese del Gattopardo. La produzione cerca:

bambini e bambini dai 2 ai 13 anni, residenti a Catania o Siracusa.

Per partecipare è necessario inviare una mail a: casting.genericiminori@gmail.com, allegando;

una fotografia in primo piano e una a figura intera (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali o accessori vari).

Inoltre, nella mail è necessario indicare:

nome e cognome del bambino;

anni;

taglia pantalone;

taglia giacca;

altezza;

numero di scarpe;

residenza;

numero di telefono;

carta di identità dei genitori e del minore.

(Le candidature senza documento di identità dei genitori non saranno prese in considerazione).

Il Gattopardo: casting per adulti

La produzione cerca anche uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, residenti a Catania o comuni limitrofi;

requisiti per le donne: alte da 1,70 a 1,95 cm; capelli lunghi o di media lunghezza; non tinti o decolorati;

requisiti per gli uomini: alti da 1,78 a 1,98 cm; con capelli pettinabili, barbe, baffi.

Per partecipare al casting è necessario inviare la propria candidatura a: casting.serietvsicilia@gmail.com, allegando;

una fotografia in primo piano e una a figura intera (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali o accessori vari).

Inoltre, nella mail è necessario indicare:

nome e cognome;

anni;

taglia pantalone;

taglia giacca;

altezza;

numero di scarpe;

residenza;

numero di telefono;

tatuaggi.

In foto Claudia Cardinale protagonista, insieme ad Alain Delon e Burt Lancaster, de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti uscito nelle sale cinematografiche nel 1963.

